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Новак рассказал, почему ОПЕК+ заменил источники вторичной информации - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Новак рассказал, почему ОПЕК+ заменил источники вторичной информации
Новак рассказал, почему ОПЕК+ заменил источники вторичной информации - 03.02.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал, почему ОПЕК+ заменил источники вторичной информации
ОПЕК+ заменил вторичные источники информации, используемые для оценки добычи нефти, чтобы более точно и эффективно проводить мониторинг исполнения нефтяного... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T17:31+0300
2025-02-03T18:16+0300
энергетика
опек
александр новак
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ заменил вторичные источники информации, используемые для оценки добычи нефти, чтобы более точно и эффективно проводить мониторинг исполнения нефтяного соглашения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Рассмотрели вопросы, касающиеся мониторинга исполнения обязательств по добыче. Как известно, этим занимается секретариат ОПЕК на основе данных независимых компаний, источников, которые мониторят рынок. Сегодня мы договорились о том, что ряд этих аналитических агентств будет заменен - вместо двух, которые ранее участвовали, появятся новые компании, для того чтобы более точно, более эффективно обеспечить мониторинг реализации исполнения действующего соглашения", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в понедельник ОПЕК+ заменил в списке вторичных источников информации, используемых для оценки добычи нефти, данные минэнерго США и Rystad на данные Kpler, OilX и ESAI.Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на своем заседании в понедельник затрагивал тему наращивания нефтедобычи США, важно соблюдать баланс интересов экспортеров и потребителей "черного золота", сделка альянса по ограничению добычи на это и направлена.Вице-премьер добавил, что участники ОПЕК+ на встрече подчеркнули приверженность усилиям по балансировке рынка и координации своих действий."Поэтому я уверен, это в интересах не только экспортеров, но в первую очередь и потребителей. Потому что очень важно соблюдать этот баланс интересов, поскольку рынок достаточно сложный. Очень инвестиционно длительные циклы, капиталоемкий рынок, важно, чтобы инвестиции осуществлялись", - добавил Новак.
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опек, александр новак
Энергетика, ОПЕК, Александр Новак
17:31 03.02.2025 (обновлено: 18:16 03.02.2025)
 
Новак рассказал, почему ОПЕК+ заменил источники вторичной информации

Новак: ОПЕК+ заменил источники вторичной информации для более точного мониторинга

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание c вице-премьерами РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание c вице-премьерами РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ заменил вторичные источники информации, используемые для оценки добычи нефти, чтобы более точно и эффективно проводить мониторинг исполнения нефтяного соглашения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Рассмотрели вопросы, касающиеся мониторинга исполнения обязательств по добыче. Как известно, этим занимается секретариат ОПЕК на основе данных независимых компаний, источников, которые мониторят рынок. Сегодня мы договорились о том, что ряд этих аналитических агентств будет заменен - вместо двух, которые ранее участвовали, появятся новые компании, для того чтобы более точно, более эффективно обеспечить мониторинг реализации исполнения действующего соглашения", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в понедельник ОПЕК+ заменил в списке вторичных источников информации, используемых для оценки добычи нефти, данные минэнерго США и Rystad на данные Kpler, OilX и ESAI.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на своем заседании в понедельник затрагивал тему наращивания нефтедобычи США, важно соблюдать баланс интересов экспортеров и потребителей "черного золота", сделка альянса по ограничению добычи на это и направлена.
Вице-премьер добавил, что участники ОПЕК+ на встрече подчеркнули приверженность усилиям по балансировке рынка и координации своих действий.
"Поэтому я уверен, это в интересах не только экспортеров, но в первую очередь и потребителей. Потому что очень важно соблюдать этот баланс интересов, поскольку рынок достаточно сложный. Очень инвестиционно длительные циклы, капиталоемкий рынок, важно, чтобы инвестиции осуществлялись", - добавил Новак.
 
ЭнергетикаОПЕКАлександр Новак
 
 
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