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Опрос показал, сколько россиян поддерживают идею самозапрета на покупки - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россиян поддерживают идею самозапрета на покупки
Опрос показал, сколько россиян поддерживают идею самозапрета на покупки - 03.02.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян поддерживают идею самозапрета на покупки
Только каждый пятый россиянин поддерживает идею установки самозапрета на покупки или лимиты на маркетплейсах, показало исследование SuperJob для РИА Новости. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T07:16+0300
2025-02-03T07:16+0300
бизнес
россия
финансы
госдума
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Только каждый пятый россиянин поддерживает идею установки самозапрета на покупки или лимиты на маркетплейсах, показало исследование SuperJob для РИА Новости. С ростом популярности маркетплейсов возникла проблема неконтролируемого потребления, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагает решить ее путем внедрения нового функционала, с помощью которого можно будет установить самозапрет или денежный лимит на покупки, напомнили аналитики сервиса. "Каждый пятый россиянин (21%) поддерживает инициативу, причем женщины чаще мужчин высказываются в пользу введения функции самозапрета на маркетплейсах (22% против 19%). 29% граждан в возрасте от 45 лет нравится предложенная идея, среди тех, кто моложе, голосует "за" только каждый шестой. Больше сторонников подобного функционала среди тех, кто тратит на маркетплейсах от 10 до 30 тысяч рублей (каждый третий)", - показал опрос. А 18% участников опроса рассказали, что в случае реализации идеи воспользуются опциями, ограничивающими покупки: 7% - только функцией самозапрета; 5% - только функцией ежемесячного денежного лимита; 6% - обеими функциями. Молодым гражданам и тем, чей доход составляет от 50 до 100 тысяч рублей, более интересна функция самозапрета покупок, россияне в возрасте от 45 лет и граждане с невысокими доходами чаще заявляют, что будут пользоваться обеими опциями. В случае принятия закона, женщины чаще мужчин станут выбирать одну из предложенных функций, мужчинам же интересен весь предложенный функционал. Чаще всего же планируют пользоваться одной или всеми из предложенных ограничивающих функций те, кто ежемесячно оставляет в маркетплейсах более 30 тысяч рублей (44%). Каждый второй опрошенный не поддерживает инициативу; 3 из 10 затруднились ее оценить. 2 из 3 россиян не будут устанавливать самозапрет на покупки и/или лимиты на маркетплейсах: "Я в состоянии сам контролировать свои действия". В исследовании сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, данные о погрешности не приводятся.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия, финансы, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Госдума
07:16 03.02.2025
 
Опрос показал, сколько россиян поддерживают идею самозапрета на покупки

SuperJob: каждый пятый россиянин поддерживает идею самозапрета на покупки

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Только каждый пятый россиянин поддерживает идею установки самозапрета на покупки или лимиты на маркетплейсах, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
С ростом популярности маркетплейсов возникла проблема неконтролируемого потребления, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагает решить ее путем внедрения нового функционала, с помощью которого можно будет установить самозапрет или денежный лимит на покупки, напомнили аналитики сервиса.
"Каждый пятый россиянин (21%) поддерживает инициативу, причем женщины чаще мужчин высказываются в пользу введения функции самозапрета на маркетплейсах (22% против 19%). 29% граждан в возрасте от 45 лет нравится предложенная идея, среди тех, кто моложе, голосует "за" только каждый шестой. Больше сторонников подобного функционала среди тех, кто тратит на маркетплейсах от 10 до 30 тысяч рублей (каждый третий)", - показал опрос.
А 18% участников опроса рассказали, что в случае реализации идеи воспользуются опциями, ограничивающими покупки: 7% - только функцией самозапрета; 5% - только функцией ежемесячного денежного лимита; 6% - обеими функциями. Молодым гражданам и тем, чей доход составляет от 50 до 100 тысяч рублей, более интересна функция самозапрета покупок, россияне в возрасте от 45 лет и граждане с невысокими доходами чаще заявляют, что будут пользоваться обеими опциями.
В случае принятия закона, женщины чаще мужчин станут выбирать одну из предложенных функций, мужчинам же интересен весь предложенный функционал. Чаще всего же планируют пользоваться одной или всеми из предложенных ограничивающих функций те, кто ежемесячно оставляет в маркетплейсах более 30 тысяч рублей (44%).
Каждый второй опрошенный не поддерживает инициативу; 3 из 10 затруднились ее оценить. 2 из 3 россиян не будут устанавливать самозапрет на покупки и/или лимиты на маркетплейсах: "Я в состоянии сам контролировать свои действия".
В исследовании сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, данные о погрешности не приводятся.
 
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