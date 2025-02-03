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В Reuters рассказали о новых поставках вооружения Киеву
В Reuters рассказали о новых поставках вооружения Киеву - 03.02.2025, ПРАЙМ
В Reuters рассказали о новых поставках вооружения Киеву
Новые поставки выделенной ранее США помощи получают на Украине только новые бригады, передает агентство Reuters со ссылкой на украинских военных. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T16:30+0300
2025-02-03T16:30+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Новые поставки выделенной ранее США помощи получают на Украине только новые бригады, передает агентство Reuters со ссылкой на украинских военных. "Новые поставки обычно идут к свежим бригадам", - говорится в сообщении агентства. В качестве примера агентство приводит 24-ю отдельную механизированную бригаду, которая получала американские бронетранспортеры последний раз в 2022 году. Украинские военные также жалуются на истощенную и усталую пехоту, а также заявляют, что не знают, чего ждать дальше. Как в ВСУ, так и в украинских властях полагают, что для наступления Украине необходимы не только оружие и оборудование, но и значительные человеческие ресурсы, которых в стране уже не хватает. "Здесь все напряжены, потому что не знают, что случится дальше", - рассказал агентству украинский военный по имени Леонид. В начале января генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, всу
Вооружения, УКРАИНА, США, ВСУ
В Reuters рассказали о новых поставках вооружения Киеву
Reuters: новые поставки вооружений на Украине идут только новым бригадам
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Новые поставки выделенной ранее США помощи получают на Украине только новые бригады, передает агентство Reuters со ссылкой на украинских военных.
"Новые поставки обычно идут к свежим бригадам", - говорится в сообщении агентства.
В качестве примера агентство приводит 24-ю отдельную механизированную бригаду, которая получала американские бронетранспортеры последний раз в 2022 году.
Украинские военные также жалуются на истощенную и усталую пехоту, а также заявляют, что не знают, чего ждать дальше. Как в ВСУ, так и в украинских властях полагают, что для наступления Украине необходимы не только оружие и оборудование, но и значительные человеческие ресурсы, которых в стране уже не хватает.
"Здесь все напряжены, потому что не знают, что случится дальше", - рассказал агентству украинский военный по имени Леонид.
В начале января генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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