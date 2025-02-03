https://1prime.ru/20250203/pensii-854631245.html

Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на 9,5 процента

Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на 9,5 процента - 03.02.2025, ПРАЙМ

Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на 9,5 процента

Российское правительство одобрило проект об индексации военных пенсий на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, сообщил первый заместитель... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T13:29+0300

2025-02-03T13:29+0300

2025-02-03T13:29+0300

экономика

россия

общество

пенсии

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российское правительство одобрило проект об индексации военных пенсий на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков."Одобрен проект федерального закона, которым с 1 января 2025 года на фактический уровень инфляции за 2024 года, то есть на 9,5% индексируются пенсии лицам, проходившим военную службу, и членам их семей. Уверен, что Государственная Дума примет указанный законопроект максимально оперативно", сказал он журналистам.

https://1prime.ru/20250129/gosduma-854516406.html

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россия, общество , пенсии