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Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на 9,5 процента
Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на 9,5 процента - 03.02.2025, ПРАЙМ
Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на 9,5 процента
Российское правительство одобрило проект об индексации военных пенсий на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, сообщил первый заместитель... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T13:29+0300
2025-02-03T13:29+0300
2025-02-03T13:29+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российское правительство одобрило проект об индексации военных пенсий на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков."Одобрен проект федерального закона, которым с 1 января 2025 года на фактический уровень инфляции за 2024 года, то есть на 9,5% индексируются пенсии лицам, проходившим военную службу, и членам их семей. Уверен, что Государственная Дума примет указанный законопроект максимально оперативно", сказал он журналистам.
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россия, общество , пенсии
Экономика, РОССИЯ, Общество , Пенсии
Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на 9,5 процента
Жуков: кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на 9,5%
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российское правительство одобрило проект об индексации военных пенсий на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.
"Одобрен проект федерального закона, которым с 1 января 2025 года на фактический уровень инфляции за 2024 года, то есть на 9,5% индексируются пенсии лицам, проходившим военную службу, и членам их семей. Уверен, что Государственная Дума примет указанный законопроект максимально оперативно", сказал он журналистам.
Правительство внесет в Госдуму законопроект об увеличении военных пенсий