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СМИ: администрация США не знала точные объемы поставленных Киеву вооружений
СМИ: администрация США не знала точные объемы поставленных Киеву вооружений - 03.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: администрация США не знала точные объемы поставленных Киеву вооружений
Администрация США не знала точные объемы поставленных Украине вооружений, причем Пентагон менял определение того, что можно считать доставленным оружием,... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T16:13+0300
2025-02-03T16:13+0300
2025-02-03T16:13+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Администрация США не знала точные объемы поставленных Украине вооружений, причем Пентагон менял определение того, что можно считать доставленным оружием, передает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией. По данным агентства, путаница происходила в том числе из-за того, что в разных подразделениях Пентагона и ВС США были разные определения того, что можно считать уже поставленным вооружением. "Расследование генерального инспектора Пентагона и счетной палаты США обнаружили, что администрация, кажется, не знала, сколько оружия было доставлено и сколько поставок отставали... Пентагон с тех пор обновил инструкции, чтобы прояснить, как именно ветви службы должны определять (помощь как - ред.) доставленную", - говорится в сообщении. Агентство при этом отмечает, что по сей день непонятно, насколько широко применялись новые правила и были ли они использованы для уже проведенных поставок "задним числом". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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СМИ: администрация США не знала точные объемы поставленных Киеву вооружений
Reuters: администрация США не знала точные объемы поставленных Киеву вооружений
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ.
Администрация США не знала точные объемы поставленных Украине вооружений, причем Пентагон менял определение того, что можно считать доставленным оружием, передает
агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.
По данным агентства, путаница происходила в том числе из-за того, что в разных подразделениях Пентагона и ВС США были разные определения того, что можно считать уже поставленным вооружением.
"Расследование генерального инспектора Пентагона и счетной палаты США обнаружили, что администрация, кажется, не знала, сколько оружия было доставлено и сколько поставок отставали... Пентагон с тех пор обновил инструкции, чтобы прояснить, как именно ветви службы должны определять (помощь как - ред.) доставленную", - говорится в сообщении.
Агентство при этом отмечает, что по сей день непонятно, насколько широко применялись новые правила и были ли они использованы для уже проведенных поставок "задним числом".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Полная перезагрузка". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона