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СМИ назвали возможное место встречи Путина и Трампа - 03.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ назвали возможное место встречи Путина и Трампа
СМИ назвали возможное место встречи Путина и Трампа - 03.02.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали возможное место встречи Путина и Трампа
Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможное место встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T15:13+0300
2025-02-03T15:23+0300
политика
россия
владимир путин
саудовская аравия
оаэ
сша
дональд трамп
мирные переговоры
переговоры
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможное место встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Reuters, со ссылкой на два российских источника.Ранее Трамп выступал с идеей о скорейшем проведении с Россией переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Путин, в свою очередь, также отмечал, что Россия открыта к переговорам.Как сообщают изданию источники, ранее высокопоставленные лица из России посетили Саудовскую Аравию и ОАЭ. Однако, как отметил один из источников, несмотря на хорошие отношения с обеими странами, Россия на данном этапе "несколько сопротивляется" проведению переговоров в одном из мест, поскольку и у Саудовской Аравии и у ОАЭ довольно тесные военные связи с США.Издание отмечает хорошие взаимоотношения Саудовской Аравии и ОАЭ как с США, так и с Россией."Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман был первым иностранным главой государства, которому позвонил Трамп после вступления в должность. &lt;...&gt; Путин, который посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2023 году, в сентябре прошлого года сказал, что был благодарен Мухаммеду бин Салману за помощь в организации крупнейшего с периода Холодной войны обмена заключенными между США и Россией", - пишет Reuters.На данный момент Саудовская Аравия и ОАЭ отказались как-либо прокомментировать информацию. Кремль также воздержался от комментариев.
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россия, владимир путин, саудовская аравия, оаэ, сша, дональд трамп, мирные переговоры, переговоры
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, США, Дональд Трамп, мирные переговоры, переговоры
15:13 03.02.2025 (обновлено: 15:23 03.02.2025)
 
СМИ назвали возможное место встречи Путина и Трампа

Reuters: встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии или ОАЭ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможное место встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Reuters, со ссылкой на два российских источника.
Ранее Трамп выступал с идеей о скорейшем проведении с Россией переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Путин, в свою очередь, также отмечал, что Россия открыта к переговорам.
Как сообщают изданию источники, ранее высокопоставленные лица из России посетили Саудовскую Аравию и ОАЭ. Однако, как отметил один из источников, несмотря на хорошие отношения с обеими странами, Россия на данном этапе "несколько сопротивляется" проведению переговоров в одном из мест, поскольку и у Саудовской Аравии и у ОАЭ довольно тесные военные связи с США.
Издание отмечает хорошие взаимоотношения Саудовской Аравии и ОАЭ как с США, так и с Россией.
"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман был первым иностранным главой государства, которому позвонил Трамп после вступления в должность. <...> Путин, который посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2023 году, в сентябре прошлого года сказал, что был благодарен Мухаммеду бин Салману за помощь в организации крупнейшего с периода Холодной войны обмена заключенными между США и Россией", - пишет Reuters.
На данный момент Саудовская Аравия и ОАЭ отказались как-либо прокомментировать информацию. Кремль также воздержался от комментариев.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
Трамп рассказал о контактах с Россией по конфликту на Украине
1 февраля, 09:46
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОАЭСШАДональд Трампмирные переговорыпереговоры
 
 
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