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СМИ назвали возможное место встречи Путина и Трампа

СМИ назвали возможное место встречи Путина и Трампа - 03.02.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали возможное место встречи Путина и Трампа

Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможное место встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T15:13+0300

2025-02-03T15:13+0300

2025-02-03T15:23+0300

политика

россия

владимир путин

саудовская аравия

оаэ

сша

дональд трамп

мирные переговоры

переговоры

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможное место встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Reuters, со ссылкой на два российских источника.Ранее Трамп выступал с идеей о скорейшем проведении с Россией переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Путин, в свою очередь, также отмечал, что Россия открыта к переговорам.Как сообщают изданию источники, ранее высокопоставленные лица из России посетили Саудовскую Аравию и ОАЭ. Однако, как отметил один из источников, несмотря на хорошие отношения с обеими странами, Россия на данном этапе "несколько сопротивляется" проведению переговоров в одном из мест, поскольку и у Саудовской Аравии и у ОАЭ довольно тесные военные связи с США.Издание отмечает хорошие взаимоотношения Саудовской Аравии и ОАЭ как с США, так и с Россией."Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман был первым иностранным главой государства, которому позвонил Трамп после вступления в должность. <...> Путин, который посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2023 году, в сентябре прошлого года сказал, что был благодарен Мухаммеду бин Салману за помощь в организации крупнейшего с периода Холодной войны обмена заключенными между США и Россией", - пишет Reuters.На данный момент Саудовская Аравия и ОАЭ отказались как-либо прокомментировать информацию. Кремль также воздержался от комментариев.

https://1prime.ru/20250201/trump-854599838.html

саудовская аравия

оаэ

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россия, владимир путин, саудовская аравия, оаэ, сша, дональд трамп, мирные переговоры, переговоры