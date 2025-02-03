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"В заявлении Путина есть ловушка". Политики уверены, что в США ее оценили - 03.02.2025, ПРАЙМ
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"В заявлении Путина есть ловушка". Политики уверены, что в США ее оценили
"В заявлении Путина есть ловушка". Политики уверены, что в США ее оценили - 03.02.2025, ПРАЙМ
"В заявлении Путина есть ловушка". Политики уверены, что в США ее оценили
В недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о будущих возможных переговорах об урегулировании конфликта на Украине есть ловушка: фактически российского... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T15:41+0300
2025-02-03T15:42+0300
политика
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
мнение
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о будущих возможных переговорах об урегулировании конфликта на Украине есть ловушка: фактически российского лидер заявил президенту США Дональду Трампу, что в переговорах не должен участвовать Владимир Зеленский. Такое мнение в эфире ТВ-канала "Первый севастопольский" высказал бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев.Он считает, что заявление российского президента о нелегитимности Зеленского и необходимости отмены подписанного главой киевского режима указа, запрещающего вести переговоры с Россией, таит в себе западню для Украины. "В этом заявлении есть ловушка: кто тогда может отменить указ (о запрете переговоров с Россией - прим. ред.)? Спикер Верховной Рады. Когда спикер Верховной Рады может отменять указы президента? Тогда, когда президент недееспособный, - поясняет Царев. - То есть полностью подконтрольный Зеленскому Стефанчук (Руслан, председатель Верховной рады Украины - прим. ред.) должен признать президента недееспособным. Это в принципе нереально".По его мнению, таким образом Путин поставил Трампу условия: если хозяин Белого дома считает, что может оказать давление на Украину и заставить Зеленского уйти, тогда Россия найдет людей, которые будут вести переговоры с Украиной.
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владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, мнение
Политика, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, мнение
15:41 03.02.2025 (обновлено: 15:42 03.02.2025)
 
"В заявлении Путина есть ловушка". Политики уверены, что в США ее оценили

Царев: Путин заявил Трампу, что Зеленский не должен участвовать в переговорах

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения завода "АвтоВАЗ"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о будущих возможных переговорах об урегулировании конфликта на Украине есть ловушка: фактически российского лидер заявил президенту США Дональду Трампу, что в переговорах не должен участвовать Владимир Зеленский. Такое мнение в эфире ТВ-канала "Первый севастопольский" высказал бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев.
Он считает, что заявление российского президента о нелегитимности Зеленского и необходимости отмены подписанного главой киевского режима указа, запрещающего вести переговоры с Россией, таит в себе западню для Украины.
"В этом заявлении есть ловушка: кто тогда может отменить указ (о запрете переговоров с Россией - прим. ред.)? Спикер Верховной Рады. Когда спикер Верховной Рады может отменять указы президента? Тогда, когда президент недееспособный, - поясняет Царев. - То есть полностью подконтрольный Зеленскому Стефанчук (Руслан, председатель Верховной рады Украины - прим. ред.) должен признать президента недееспособным. Это в принципе нереально".
%Россия Украина - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
Путин сделал ряд заявлений о перспективах переговоров с Украиной
28 января, 21:50
По его мнению, таким образом Путин поставил Трампу условия: если хозяин Белого дома считает, что может оказать давление на Украину и заставить Зеленского уйти, тогда Россия найдет людей, которые будут вести переговоры с Украиной.
 
ПолитикаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трампмнение
 
 
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