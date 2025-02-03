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"В заявлении Путина есть ловушка". Политики уверены, что в США ее оценили

"В заявлении Путина есть ловушка". Политики уверены, что в США ее оценили - 03.02.2025, ПРАЙМ

"В заявлении Путина есть ловушка". Политики уверены, что в США ее оценили

В недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о будущих возможных переговорах об урегулировании конфликта на Украине есть ловушка: фактически российского... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T15:41+0300

2025-02-03T15:41+0300

2025-02-03T15:42+0300

политика

владимир путин

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мнение

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о будущих возможных переговорах об урегулировании конфликта на Украине есть ловушка: фактически российского лидер заявил президенту США Дональду Трампу, что в переговорах не должен участвовать Владимир Зеленский. Такое мнение в эфире ТВ-канала "Первый севастопольский" высказал бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев.Он считает, что заявление российского президента о нелегитимности Зеленского и необходимости отмены подписанного главой киевского режима указа, запрещающего вести переговоры с Россией, таит в себе западню для Украины. "В этом заявлении есть ловушка: кто тогда может отменить указ (о запрете переговоров с Россией - прим. ред.)? Спикер Верховной Рады. Когда спикер Верховной Рады может отменять указы президента? Тогда, когда президент недееспособный, - поясняет Царев. - То есть полностью подконтрольный Зеленскому Стефанчук (Руслан, председатель Верховной рады Украины - прим. ред.) должен признать президента недееспособным. Это в принципе нереально".По его мнению, таким образом Путин поставил Трампу условия: если хозяин Белого дома считает, что может оказать давление на Украину и заставить Зеленского уйти, тогда Россия найдет людей, которые будут вести переговоры с Украиной.

https://1prime.ru/20250128/putin-854508845.html

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владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, мнение