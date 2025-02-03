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Песков назвал чудовищной провокацией удар ВСУ по интернату в Судже - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Песков назвал чудовищной провокацией удар ВСУ по интернату в Судже
Песков назвал чудовищной провокацией удар ВСУ по интернату в Судже - 03.02.2025, ПРАЙМ
Песков назвал чудовищной провокацией удар ВСУ по интернату в Судже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по интернату в Судже чудовищной провокацией киевского режима. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T12:39+0300
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россия
дмитрий песков
всу
киев
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по интернату в Судже чудовищной провокацией киевского режима. "Это чудовищная провокация киевского режима", - сказал Песков журналистам. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 1 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.
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россия, дмитрий песков, всу, киев, суджа
РОССИЯ, Дмитрий Песков, ВСУ, Киев, Суджа
12:39 03.02.2025 (обновлено: 12:41 03.02.2025)
 
Песков назвал чудовищной провокацией удар ВСУ по интернату в Судже

Песков назвал удар ВСУ по интернату в Судже чудовищной провокацией Киева

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по интернату в Судже чудовищной провокацией киевского режима.
"Это чудовищная провокация киевского режима", - сказал Песков журналистам.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 1 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.
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РОССИЯДмитрий ПесковВСУКиевСуджа
 
 
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