https://1prime.ru/20250203/peskov-854629817.html

Песков назвал чудовищной провокацией удар ВСУ по интернату в Судже

Песков назвал чудовищной провокацией удар ВСУ по интернату в Судже - 03.02.2025, ПРАЙМ

Песков назвал чудовищной провокацией удар ВСУ по интернату в Судже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по интернату в Судже чудовищной провокацией киевского режима. | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T12:39+0300

2025-02-03T12:39+0300

2025-02-03T12:41+0300

россия

дмитрий песков

всу

киев

суджа

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по интернату в Судже чудовищной провокацией киевского режима. "Это чудовищная провокация киевского режима", - сказал Песков журналистам. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 1 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.

https://1prime.ru/20250130/peskov-854553794.html

киев

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россия, дмитрий песков, всу, киев, суджа