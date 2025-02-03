https://1prime.ru/20250203/peskov-854629928.html
Песков прокомментировал введение пошлин США против Канады, Мексики и Китая
Песков прокомментировал введение пошлин США против Канады, Мексики и Китая - 03.02.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал введение пошлин США против Канады, Мексики и Китая
Москва не желает не желает связываться или оценивать ситуацию с введением США пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Об этом заявил официальный... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T12:40+0300
2025-02-03T12:40+0300
2025-02-03T12:40+0300
экономика
россия
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Москва не желает не желает связываться или оценивать ситуацию с введением США пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Вы знаете, там много своих напряженностей, поэтому, конечно, у нас нет ни малейшего желания каким-то образом с этим со всем ассоциироваться и как-то это оценивать, пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе", - отметил он в беседе с журналистами.Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы, введя импортные пошлины с 4 февраля. Пошлины на товары из Канады составят 25%, исключая энергоносители, на которые ставка составит 10%. Пошлины на товары из Мексики также составят 25%. Что касается товаров из Китая, то пошлины составят 10% в дополнение к уже введенным.Премьер-министр Канады, Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что пошлины США на импорт товаров из Канады ограничат доступ США к важным товарам для обеспечения безопасности, таким как уран, сталь и алюминий. В ответ Канада начала изымать из продажи американский алкоголь.
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россия, кремль, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал введение пошлин США против Канады, Мексики и Китая
Песков: у России нет желания ассоциироваться с введением пошлин США
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Москва не желает не желает связываться или оценивать ситуацию с введением США пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вы знаете, там много своих напряженностей, поэтому, конечно, у нас нет ни малейшего желания каким-то образом с этим со всем ассоциироваться и как-то это оценивать, пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе", - отметил он в беседе с журналистами.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы, введя импортные пошлины с 4 февраля. Пошлины на товары из Канады составят 25%, исключая энергоносители, на которые ставка составит 10%. Пошлины на товары из Мексики также составят 25%. Что касается товаров из Китая, то пошлины составят 10% в дополнение к уже введенным.
Премьер-министр Канады, Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что пошлины США на импорт товаров из Канады ограничат доступ США к важным товарам для обеспечения безопасности, таким как уран, сталь и алюминий. В ответ Канада начала изымать из продажи американский алкоголь.
В Канаде заявили, что американцы будут "ошеломлены" ответом на пошлины США