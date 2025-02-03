https://1prime.ru/20250203/peskov-854630068.html
В Кремле оценили будущие отношения России и Европы
В Кремле оценили будущие отношения России и Европы - 03.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили будущие отношения России и Европы
Печальный опыт отношений России с нынешними властями Европы всегда будет учитываться при продолжении контактов с европейцами, заявил пресс-секретарь президента... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T12:44+0300
2025-02-03T12:44+0300
2025-02-03T13:02+0300
россия
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Печальный опыт отношений России с нынешними властями Европы всегда будет учитываться при продолжении контактов с европейцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что основной причиной того, что взаимоотношения России и Европы зашли в тупик является в первую очередь негативный опыт России и нынешних европейских властей. Именно этот печальный опыт в конечном итоге завел отношения Европы с Россией в тупик и привел к полной заморозке каких-либо контактов, подчеркнул Песков."Конечно, этот опыт всегда будет учитываться при продолжении каких-либо контактов с европейцами", - сказал он журналистам. Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что в Европе осознают необходимость восстановить отношения с Россией в будущем.
https://1prime.ru/20250203/peskov-854629928.html
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россия, европа, дмитрий песков
РОССИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков
В Кремле оценили будущие отношения России и Европы
Песков: опыт РФ с нынешними властями Европы будет учитываться в будущем
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Печальный опыт отношений России с нынешними властями Европы всегда будет учитываться при продолжении контактов с европейцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что основной причиной того, что взаимоотношения России и Европы зашли в тупик является в первую очередь негативный опыт России и нынешних европейских властей. Именно этот печальный опыт в конечном итоге завел отношения Европы с Россией в тупик и привел к полной заморозке каких-либо контактов, подчеркнул Песков.
"Конечно, этот опыт всегда будет учитываться при продолжении каких-либо контактов с европейцами", - сказал он журналистам.
Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что в Европе осознают необходимость восстановить отношения с Россией в будущем.
Песков прокомментировал введение пошлин США против Канады, Мексики и Китая