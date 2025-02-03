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Британия навязывает Европе войну "до последнего украинца", заявил Песков
Британия навязывает Европе войну "до последнего украинца", заявил Песков - 03.02.2025, ПРАЙМ
Британия навязывает Европе войну "до последнего украинца", заявил Песков
Великобритания придерживается своей позиции о необходимости войны "до последнего украинца" и старается навязать эту линию своим партнерам в Европе. Об этом... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T12:54+0300
2025-02-03T12:54+0300
2025-02-03T13:02+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Великобритания придерживается своей позиции о необходимости войны "до последнего украинца" и старается навязать эту линию своим партнерам в Европе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Достаточно последовательная позиция британского руководства. Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца", - отметил он.По словам Пескова, Лондон будет пытаться и далее убедить в этой позиции своих европейских коллег.В понедельник главы европейских стран соберутся на неофициальном саммите в Брюсселе для обсуждения финансирования усиления оборонного потенциала и рассмотрения вопроса о санкциях против России.
https://1prime.ru/20250203/ukraina-854623285.html
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украина, россия
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ
Британия навязывает Европе войну "до последнего украинца", заявил Песков
Песков: Британия одобряет войну "до последнего украинца" и навязывает ее Европе
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Великобритания придерживается своей позиции о необходимости войны "до последнего украинца" и старается навязать эту линию своим партнерам в Европе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Достаточно последовательная позиция британского руководства. Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца", - отметил он.
По словам Пескова, Лондон будет пытаться и далее убедить в этой позиции своих европейских коллег.
В понедельник главы европейских стран соберутся на неофициальном саммите в Брюсселе для обсуждения финансирования усиления оборонного потенциала и рассмотрения вопроса о санкциях против России.
Медведчук заявил о катастрофе на Украине