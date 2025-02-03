Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия навязывает Европе войну "до последнего украинца", заявил Песков - 03.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250203/peskov-854630210.html
Британия навязывает Европе войну "до последнего украинца", заявил Песков
Британия навязывает Европе войну "до последнего украинца", заявил Песков - 03.02.2025, ПРАЙМ
Британия навязывает Европе войну "до последнего украинца", заявил Песков
Великобритания придерживается своей позиции о необходимости войны "до последнего украинца" и старается навязать эту линию своим партнерам в Европе. Об этом... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T12:54+0300
2025-02-03T13:02+0300
политика
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159418_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_764215e96eef22f8bbe4507caf315c5a.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Великобритания придерживается своей позиции о необходимости войны "до последнего украинца" и старается навязать эту линию своим партнерам в Европе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Достаточно последовательная позиция британского руководства. Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца", - отметил он.По словам Пескова, Лондон будет пытаться и далее убедить в этой позиции своих европейских коллег.В понедельник главы европейских стран соберутся на неофициальном саммите в Брюсселе для обсуждения финансирования усиления оборонного потенциала и рассмотрения вопроса о санкциях против России.
https://1prime.ru/20250203/ukraina-854623285.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159418_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_bbca9ebba5ab60c6487dbd387c9376b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ
12:54 03.02.2025 (обновлено: 13:02 03.02.2025)
 
Британия навязывает Европе войну "до последнего украинца", заявил Песков

Песков: Британия одобряет войну "до последнего украинца" и навязывает ее Европе

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Великобритания придерживается своей позиции о необходимости войны "до последнего украинца" и старается навязать эту линию своим партнерам в Европе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Достаточно последовательная позиция британского руководства. Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца", - отметил он.
По словам Пескова, Лондон будет пытаться и далее убедить в этой позиции своих европейских коллег.
В понедельник главы европейских стран соберутся на неофициальном саммите в Брюсселе для обсуждения финансирования усиления оборонного потенциала и рассмотрения вопроса о санкциях против России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Медведчук заявил о катастрофе на Украине
09:42
 
ПолитикаУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала