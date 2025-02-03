https://1prime.ru/20250203/peskov-854630210.html

Британия навязывает Европе войну "до последнего украинца", заявил Песков

Британия навязывает Европе войну "до последнего украинца", заявил Песков - 03.02.2025, ПРАЙМ

Британия навязывает Европе войну "до последнего украинца", заявил Песков

Великобритания придерживается своей позиции о необходимости войны "до последнего украинца" и старается навязать эту линию своим партнерам в Европе. Об этом... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T12:54+0300

2025-02-03T12:54+0300

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Великобритания придерживается своей позиции о необходимости войны "до последнего украинца" и старается навязать эту линию своим партнерам в Европе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Достаточно последовательная позиция британского руководства. Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца", - отметил он.По словам Пескова, Лондон будет пытаться и далее убедить в этой позиции своих европейских коллег.В понедельник главы европейских стран соберутся на неофициальном саммите в Брюсселе для обсуждения финансирования усиления оборонного потенциала и рассмотрения вопроса о санкциях против России.

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