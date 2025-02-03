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В Германии вновь снизились продажи пива

В Германии вновь снизились продажи пива - 03.02.2025, ПРАЙМ

В Германии вновь снизились продажи пива

Продажи пива в Германии продолжили снижаться в прошлом году, несмотря на проведение в этой стране чемпионата Европы по футболу, сообщает федеральное... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T14:28+0300

2025-02-03T14:28+0300

2025-02-03T14:28+0300

экономика

германия

пиво

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Продажи пива в Германии продолжили снижаться в прошлом году, несмотря на проведение в этой стране чемпионата Европы по футболу, сообщает федеральное статистическое ведомство страны (Destatis). "Продажи пива в 2024 году снизились… Таким образом, долгосрочная тенденция на снижение продаж сохранилась, несмотря на проведение в стране летом чемпионата Европы по футболу", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Продажи снизились на 119,4 миллиона литров (1,4%) по сравнению с 2023 годом. Таким образом, в 2024 году этот показатель составил 8,3 миллиарда литров. При этом в статистике не учитываются данные о продажах безалкогольного и импортированного из-за пределов ЕС пива. Ранее, за 2023 год, продажи пенного напитка снизились в стране на 4,5% по сравнению с годом ранее. Тогда они составили около 8,4 миллиарда литров, что на 25,3% меньше, чем в начале сбора подобной статистики в 1993 году. Финальный этап последнего Чемпионата Европы по футболу прошёл с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии - Берлине, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте, Франкфурте-на-Майне, Кёльне, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене, Дортмунде и Гамбурге. Сборная хозяев дошла до четвертьфинала, где 5 июля в матче на выбывание уступила дорогу сборной Испании - будущему чемпиону.

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германия, пиво