https://1prime.ru/20250203/plan-854623658.html

В Совфеде оценили "100-дневный план Трампа"

В Совфеде оценили "100-дневный план Трампа" - 03.02.2025, ПРАЙМ

В Совфеде оценили "100-дневный план Трампа"

Так называемый "100-дневный план" американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не учитывает позицию России. Об этом заявил... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T09:53+0300

2025-02-03T09:53+0300

2025-02-03T09:53+0300

политика

россия

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Так называемый "100-дневный план" американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не учитывает позицию России. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем канале в Telegram."Не стоит принимать всерьёз многочисленные вбросы в западной прессе относительно разрешения украинского конфликта. В том числе появившийся в американских СМИ якобы документ (Дональда) Трампа с указанием времени урегулирования", - заметил сенатор.Джабаров отметил, что указанный план предполагает дальнейшую вооруженную поддержку киевского режима без учета международного признания конституционных территорий России.Позиция Трампа будет известна позже, но главное для России - отстаивать те условия, которые обозначил Владимир Путин, включая долгосрочное перемирие и мирное урегулирование конфликта, резюмировал он.

https://1prime.ru/20250203/tramp-854622706.html

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россия, сша, дональд трамп