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В Совфеде оценили "100-дневный план Трампа" - 03.02.2025, ПРАЙМ
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В Совфеде оценили "100-дневный план Трампа"
В Совфеде оценили "100-дневный план Трампа" - 03.02.2025, ПРАЙМ
В Совфеде оценили "100-дневный план Трампа"
Так называемый "100-дневный план" американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не учитывает позицию России. Об этом заявил... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T09:53+0300
2025-02-03T09:53+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Так называемый "100-дневный план" американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не учитывает позицию России. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем канале в Telegram."Не стоит принимать всерьёз многочисленные вбросы в западной прессе относительно разрешения украинского конфликта. В том числе появившийся в американских СМИ якобы документ (Дональда) Трампа с указанием времени урегулирования", - заметил сенатор.Джабаров отметил, что указанный план предполагает дальнейшую вооруженную поддержку киевского режима без учета международного признания конституционных территорий России.Позиция Трампа будет известна позже, но главное для России - отстаивать те условия, которые обозначил Владимир Путин, включая долгосрочное перемирие и мирное урегулирование конфликта, резюмировал он.
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россия, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
09:53 03.02.2025
 
В Совфеде оценили "100-дневный план Трампа"

Сенатор Джабаров: стодневный план Трампа не учитывает позицию России

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень народного единства в Москве
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Так называемый "100-дневный план" американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не учитывает позицию России. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем канале в Telegram.
"Не стоит принимать всерьёз многочисленные вбросы в западной прессе относительно разрешения украинского конфликта. В том числе появившийся в американских СМИ якобы документ (Дональда) Трампа с указанием времени урегулирования", - заметил сенатор.
Джабаров отметил, что указанный план предполагает дальнейшую вооруженную поддержку киевского режима без учета международного признания конституционных территорий России.
Позиция Трампа будет известна позже, но главное для России - отстаивать те условия, которые обозначил Владимир Путин, включая долгосрочное перемирие и мирное урегулирование конфликта, резюмировал он.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
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ПолитикаРОССИЯСШАДональд Трамп
 
 
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