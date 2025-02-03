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Польша получила от ЕС сто миллионов евро на "защиту от России"

Польша получила от ЕС сто миллионов евро на "защиту от России" - 03.02.2025, ПРАЙМ

Польша получила от ЕС сто миллионов евро на "защиту от России"

Польша уже получила 100 миллионов евро от Европейского союза на укрепление границы с Россией и Белоруссией в рамках программы "Восточный щит". Об этом сообщил... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T13:46+0300

2025-02-03T13:46+0300

2025-02-03T13:46+0300

политика

россия

польша

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ВАРШАВА, 3 фев - ПРАЙМ. Польша уже получила 100 миллионов евро от Европейского союза на укрепление границы с Россией и Белоруссией в рамках программы "Восточный щит". Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.По словам Туска, нет иного выхода, кроме как продолжать финансирование восточной границы Польши."Я об этом не говорил громко, так как считаю это скромным началом, но де-факто 100 миллионов евро в декабре уже было, если речь идет о поддержке различных форм, различных элементов "Восточного щита", - отметил он.Польша планирует выделить 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов) на протяжении периода с 2024 по 2028 годы для создания комплексной оборонной инфраструктуры на восточном фланге НАТО. Целью программы является противостояние потенциальным угрозам со стороны Беларуси и России.

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