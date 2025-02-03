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Польша получила от ЕС сто миллионов евро на "защиту от России" - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Польша получила от ЕС сто миллионов евро на "защиту от России"
Польша получила от ЕС сто миллионов евро на "защиту от России" - 03.02.2025, ПРАЙМ
Польша получила от ЕС сто миллионов евро на "защиту от России"
Польша уже получила 100 миллионов евро от Европейского союза на укрепление границы с Россией и Белоруссией в рамках программы "Восточный щит". Об этом сообщил... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T13:46+0300
2025-02-03T13:46+0300
политика
россия
польша
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ВАРШАВА, 3 фев - ПРАЙМ. Польша уже получила 100 миллионов евро от Европейского союза на укрепление границы с Россией и Белоруссией в рамках программы "Восточный щит". Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.По словам Туска, нет иного выхода, кроме как продолжать финансирование восточной границы Польши."Я об этом не говорил громко, так как считаю это скромным началом, но де-факто 100 миллионов евро в декабре уже было, если речь идет о поддержке различных форм, различных элементов "Восточного щита", - отметил он.Польша планирует выделить 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов) на протяжении периода с 2024 по 2028 годы для создания комплексной оборонной инфраструктуры на восточном фланге НАТО. Целью программы является противостояние потенциальным угрозам со стороны Беларуси и России.
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россия, польша
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША
13:46 03.02.2025
 
Польша получила от ЕС сто миллионов евро на "защиту от России"

Туск: Польша получила от ЕС 100 миллионов евро на укрепление границы с Россией

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Польши
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ВАРШАВА, 3 фев - ПРАЙМ. Польша уже получила 100 миллионов евро от Европейского союза на укрепление границы с Россией и Белоруссией в рамках программы "Восточный щит". Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
По словам Туска, нет иного выхода, кроме как продолжать финансирование восточной границы Польши.
"Я об этом не говорил громко, так как считаю это скромным началом, но де-факто 100 миллионов евро в декабре уже было, если речь идет о поддержке различных форм, различных элементов "Восточного щита", - отметил он.
Польша планирует выделить 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов) на протяжении периода с 2024 по 2028 годы для создания комплексной оборонной инфраструктуры на восточном фланге НАТО. Целью программы является противостояние потенциальным угрозам со стороны Беларуси и России.
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