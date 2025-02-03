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Сервис оплаты таможенных пошлин появился на Wildberries

Сервис оплаты таможенных пошлин появился на Wildberries - 03.02.2025, ПРАЙМ

Сервис оплаты таможенных пошлин появился на Wildberries

Сервис оплаты таможенных пошлин на заказы появился на платформе Wildberries - сумма пошлины автоматически рассчитывается и включается в стоимость заказа при... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T12:07+0300

2025-02-03T12:07+0300

2025-02-03T12:07+0300

wildberries

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Сервис оплаты таможенных пошлин на заказы появился на платформе Wildberries - сумма пошлины автоматически рассчитывается и включается в стоимость заказа при покупке товаров дороже 200 евро, говорится в релизе объединенной компании Wildberries и Russ. "Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) запустила новый сервис, который позволит покупателям оплачивать таможенные пошлины непосредственно на платформе при оформлении заказа из-за рубежа. Теперь при покупке зарубежных товаров стоимостью свыше 200 евро сумма пошлины автоматически рассчитывается и включается в стоимость заказа", - сказано в релизе. До этого покупатели сами оплачивали таможенные сборы по ссылке на оплату, которая приходила в SMS от таможенного брокера. В компании объяснили, что это приводило к задержкам при оформлении заказов. Новые сервис сейчас доступен только для товаров из Китая. "Согласно действующему законодательству, лимит на покупки зарубежных товаров без уплаты пошлин составляет 200 евро и 31 кг. При превышении установленных значений применяется пошлина в размере 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за каждый лишний килограмм", - уточняется в релизе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries