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В Норвегии пошлины Трампа назвали проигрышными для всех

В Норвегии пошлины Трампа назвали проигрышными для всех - 03.02.2025, ПРАЙМ

В Норвегии пошлины Трампа назвали проигрышными для всех

От введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении Канады, Мексики и КНР а также от намечаемых пошлин в отношении стран ЕС проиграют все. Об этом | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T13:39+0300

2025-02-03T13:39+0300

2025-02-03T13:39+0300

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. От введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении Канады, Мексики и КНР а также от намечаемых пошлин в отношении стран ЕС проиграют все. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. "На самом деле я не вижу в этом ничего позитивного. В мире, в котором вводятся такие пошлины по отношению друг к другу, проиграют все", - заявил Стёре норвежской телерадиокомпании NRK, прокомментировав решение Трампа ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и КНР и намерение ввести пошлины против ЕС. Как пишет NRK, Стёре рассчитывает на то, что если США введут пошлины в отношении Европы, она ответит тем же. "Норвегия должна заботиться о своих собственных интересах. Самое главное для нас - экспорт в Европу. И мы должны избежать повышения пошлин между Норвегией и Европой", - отметил норвежский премьер. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары. Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.

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сша, дональд трамп, норвегия, ес