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ЕС должен зеркально отвечать на пошлины Трампа, считает премьер Люксембурга

ЕС должен зеркально отвечать на пошлины Трампа, считает премьер Люксембурга - 03.02.2025, ПРАЙМ

ЕС должен зеркально отвечать на пошлины Трампа, считает премьер Люксембурга

Евросоюз должен отвечать зеркальными мерами в случае введения США дополнительных пошлин на европейские товары, заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T14:28+0300

2025-02-03T14:28+0300

2025-02-03T14:28+0300

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – ПРАЙМ. Евросоюз должен отвечать зеркальными мерами в случае введения США дополнительных пошлин на европейские товары, заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. Ранее представитель Еврокомиссии сообщил агентству РИА Новости, что на данный момент ЕС не располагает данными о введении США дополнительных пошлин на европейские товары, однако в случае их введения будет готов пойти на ответные меры. "Сегодня мы это не обсуждаем на саммите. Торговые пошлины плохи как для тех, кто их вводит, так и для тех, в отношении кого они вводятся… Я считаю, что такие меры требуют аналогичного ответа", - сказал Фриден перед началом в Брюсселе неформального саммита Евросоюза, посвященного обороне. Ранее президент США Дональд Трамп грозил введением импортных пошлин на товары из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону. Трамп также уже подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.

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сша, дональд трамп, люксембург, ес, пошлины