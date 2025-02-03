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ЕС должен зеркально отвечать на пошлины Трампа, считает премьер Люксембурга - 03.02.2025, ПРАЙМ
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ЕС должен зеркально отвечать на пошлины Трампа, считает премьер Люксембурга
ЕС должен зеркально отвечать на пошлины Трампа, считает премьер Люксембурга - 03.02.2025, ПРАЙМ
ЕС должен зеркально отвечать на пошлины Трампа, считает премьер Люксембурга
Евросоюз должен отвечать зеркальными мерами в случае введения США дополнительных пошлин на европейские товары, заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T14:28+0300
2025-02-03T14:28+0300
политика
сша
дональд трамп
люксембург
ес
пошлины
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – ПРАЙМ. Евросоюз должен отвечать зеркальными мерами в случае введения США дополнительных пошлин на европейские товары, заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. Ранее представитель Еврокомиссии сообщил агентству РИА Новости, что на данный момент ЕС не располагает данными о введении США дополнительных пошлин на европейские товары, однако в случае их введения будет готов пойти на ответные меры. "Сегодня мы это не обсуждаем на саммите. Торговые пошлины плохи как для тех, кто их вводит, так и для тех, в отношении кого они вводятся… Я считаю, что такие меры требуют аналогичного ответа", - сказал Фриден перед началом в Брюсселе неформального саммита Евросоюза, посвященного обороне. Ранее президент США Дональд Трамп грозил введением импортных пошлин на товары из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону. Трамп также уже подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
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сша, дональд трамп, люксембург, ес, пошлины
Политика, США, Дональд Трамп, ЛЮКСЕМБУРГ, ЕС, пошлины
14:28 03.02.2025
 
ЕС должен зеркально отвечать на пошлины Трампа, считает премьер Люксембурга

Фриден: пошлины Трампа в отношении ЕС требуют аналогичного ответа

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Вид на Люксембург
 Вид на Люксембург - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – ПРАЙМ. Евросоюз должен отвечать зеркальными мерами в случае введения США дополнительных пошлин на европейские товары, заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.
Ранее представитель Еврокомиссии сообщил агентству РИА Новости, что на данный момент ЕС не располагает данными о введении США дополнительных пошлин на европейские товары, однако в случае их введения будет готов пойти на ответные меры.
"Сегодня мы это не обсуждаем на саммите. Торговые пошлины плохи как для тех, кто их вводит, так и для тех, в отношении кого они вводятся… Я считаю, что такие меры требуют аналогичного ответа", - сказал Фриден перед началом в Брюсселе неформального саммита Евросоюза, посвященного обороне.
Ранее президент США Дональд Трамп грозил введением импортных пошлин на товары из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону.
Трамп также уже подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
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ПолитикаСШАДональд ТрампЛЮКСЕМБУРГЕСпошлины
 
 
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