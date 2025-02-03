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Президент Мексики заявила о приостановке пошлин США в отношении страны
Президент Мексики заявила о приостановке пошлин США в отношении страны - 03.02.2025, ПРАЙМ
Президент Мексики заявила о приостановке пошлин США в отношении страны
Пошлины, введённые США в отношении мексиканских товаров, приостановлены на месяц, сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум по итогам разговора с лидером США... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T18:59+0300
2025-02-03T18:59+0300
2025-02-03T19:15+0300
экономика
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МЕХИКО, 3 фев - ПРАЙМ. Пошлины, введённые США в отношении мексиканских товаров, приостановлены на месяц, сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум по итогам разговора с лидером США Дональдом Трампом. "Провели хороший разговор с президентом Трампом с большим уважением к нашим отношениям и суверенитету, мы пришли к серии соглашений... Пошлины приостанавливаются на месяц начиная с сегодня", - написала она в X. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
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пошлины, сша, приостановка
Экономика, пошлины, США, приостановка
Президент Мексики заявила о приостановке пошлин США в отношении страны
Пошлины США в отношении Мексики приостановлены на месяц - мексиканский президент
МЕХИКО, 3 фев - ПРАЙМ. Пошлины, введённые США в отношении мексиканских товаров, приостановлены на месяц, сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум по итогам разговора с лидером США Дональдом Трампом.
"Провели хороший разговор с президентом Трампом с большим уважением к нашим отношениям и суверенитету, мы пришли к серии соглашений... Пошлины приостанавливаются на месяц начиная с сегодня", - написала она в X.
Трамп введет с 1 февраля пошлины против Канады, Мексики и КНР
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.