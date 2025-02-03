https://1prime.ru/20250203/poshliny-854641707.html
Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики
Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики - 03.02.2025, ПРАЙМ
Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики
Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке введения пошлин на импорт товаров из Мексики на месяц для проведения переговоров с властями страны. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T19:14+0300
2025-02-03T19:14+0300
2025-02-03T19:14+0300
политика
дональд трамп
пошлины
приостановка
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa64b117455a84bac45225577122811d.jpg
ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке введения пошлин на импорт товаров из Мексики на месяц для проведения переговоров с властями страны. По словам Трампа, он лично примет участие в переговорах с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум для урегулирования спора вокруг наркотрафика через южную границу США. "Мы согласились немедленно приостановить запланированные пошлины на один месяц, в течение которого состоятся переговоры при участии госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и высокопоставленных представителей Мексики. Я с нетерпением жду возможности лично участвовать в этих переговорах с президентом Шейнбаум, чтобы попытаться достичь соглашения между нашими странами", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
https://1prime.ru/20250203/poshliny-854641240.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6cd4f47fe16efb64e519fe55cbd906b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, пошлины, приостановка
Политика, Дональд Трамп, пошлины, приостановка
Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики
Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики дна месяц
ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке введения пошлин на импорт товаров из Мексики на месяц для проведения переговоров с властями страны.
По словам Трампа, он лично примет участие в переговорах с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум для урегулирования спора вокруг наркотрафика через южную границу США.
Президент Мексики заявила о приостановке пошлин США в отношении страны
"Мы согласились немедленно приостановить запланированные пошлины на один месяц, в течение которого состоятся переговоры при участии госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и высокопоставленных представителей Мексики. Я с нетерпением жду возможности лично участвовать в этих переговорах с президентом Шейнбаум, чтобы попытаться достичь соглашения между нашими странами", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.