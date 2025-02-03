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Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики

Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики - 03.02.2025, ПРАЙМ

Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики

Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке введения пошлин на импорт товаров из Мексики на месяц для проведения переговоров с властями страны. | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T19:14+0300

2025-02-03T19:14+0300

2025-02-03T19:14+0300

политика

дональд трамп

пошлины

приостановка

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ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке введения пошлин на импорт товаров из Мексики на месяц для проведения переговоров с властями страны. По словам Трампа, он лично примет участие в переговорах с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум для урегулирования спора вокруг наркотрафика через южную границу США. "Мы согласились немедленно приостановить запланированные пошлины на один месяц, в течение которого состоятся переговоры при участии госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и высокопоставленных представителей Мексики. Я с нетерпением жду возможности лично участвовать в этих переговорах с президентом Шейнбаум, чтобы попытаться достичь соглашения между нашими странами", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

https://1prime.ru/20250203/poshliny-854641240.html

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дональд трамп, пошлины, приостановка