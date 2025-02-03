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Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики
Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики - 03.02.2025, ПРАЙМ
Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики
Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке введения пошлин на импорт товаров из Мексики на месяц для проведения переговоров с властями страны. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T19:14+0300
2025-02-03T19:14+0300
политика
дональд трамп
пошлины
приостановка
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ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке введения пошлин на импорт товаров из Мексики на месяц для проведения переговоров с властями страны. По словам Трампа, он лично примет участие в переговорах с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум для урегулирования спора вокруг наркотрафика через южную границу США. "Мы согласились немедленно приостановить запланированные пошлины на один месяц, в течение которого состоятся переговоры при участии госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и высокопоставленных представителей Мексики. Я с нетерпением жду возможности лично участвовать в этих переговорах с президентом Шейнбаум, чтобы попытаться достичь соглашения между нашими странами", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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дональд трамп, пошлины, приостановка
Политика, Дональд Трамп, пошлины, приостановка
19:14 03.02.2025
 
Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики

Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики дна месяц

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке введения пошлин на импорт товаров из Мексики на месяц для проведения переговоров с властями страны.
По словам Трампа, он лично примет участие в переговорах с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум для урегулирования спора вокруг наркотрафика через южную границу США.
Мехико - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Президент Мексики заявила о приостановке пошлин США в отношении страны
18:59
"Мы согласились немедленно приостановить запланированные пошлины на один месяц, в течение которого состоятся переговоры при участии госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и высокопоставленных представителей Мексики. Я с нетерпением жду возможности лично участвовать в этих переговорах с президентом Шейнбаум, чтобы попытаться достичь соглашения между нашими странами", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
 
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