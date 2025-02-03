https://1prime.ru/20250203/poshliny-854642388.html

В Telegraph узнали, какие пошлины планирует ввести Белый дом против ЕС

В Telegraph узнали, какие пошлины планирует ввести Белый дом против ЕС - 03.02.2025, ПРАЙМ

В Telegraph узнали, какие пошлины планирует ввести Белый дом против ЕС

Администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник. | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T20:18+0300

2025-02-03T20:18+0300

2025-02-03T20:36+0300

экономика

сша

пошлины

евросоюз

https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник."Некоторые (в администрации - ред.) хотят ввести десятипроцентные пошлины в отношении ЕС... Они обсуждают такие меры в отношении всего импорта из ЕС", - приводит газета слова источника.Еще один источник заявил изданию, что Трамп "прощупывает почву с Канадой и Мексикой и выясняет, что ему может сойти с рук".Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Как указано в документе, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.

https://1prime.ru/20250203/poshliny-854641240.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, пошлины, евросоюз