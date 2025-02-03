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В Telegraph узнали, какие пошлины планирует ввести Белый дом против ЕС - 03.02.2025, ПРАЙМ
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В Telegraph узнали, какие пошлины планирует ввести Белый дом против ЕС
В Telegraph узнали, какие пошлины планирует ввести Белый дом против ЕС - 03.02.2025, ПРАЙМ
В Telegraph узнали, какие пошлины планирует ввести Белый дом против ЕС
Администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T20:18+0300
2025-02-03T20:36+0300
экономика
сша
пошлины
евросоюз
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник."Некоторые (в администрации - ред.) хотят ввести десятипроцентные пошлины в отношении ЕС... Они обсуждают такие меры в отношении всего импорта из ЕС", - приводит газета слова источника.Еще один источник заявил изданию, что Трамп "прощупывает почву с Канадой и Мексикой и выясняет, что ему может сойти с рук".Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Как указано в документе, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.
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сша, пошлины, евросоюз
Экономика, США, пошлины, Евросоюз
20:18 03.02.2025 (обновлено: 20:36 03.02.2025)
 
В Telegraph узнали, какие пошлины планирует ввести Белый дом против ЕС

Telegraph: Белый дом рассматривает введение пошлин в отношении ЕС в размере 10%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник.
"Некоторые (в администрации - ред.) хотят ввести десятипроцентные пошлины в отношении ЕС... Они обсуждают такие меры в отношении всего импорта из ЕС", - приводит газета слова источника.
Еще один источник заявил изданию, что Трамп "прощупывает почву с Канадой и Мексикой и выясняет, что ему может сойти с рук".
Мехико - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Президент Мексики заявила о приостановке пошлин США в отношении страны
18:59
Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Как указано в документе, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.
 
ЭкономикаСШАпошлиныЕвросоюз
 
 
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