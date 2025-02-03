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Постпред КНР в ООН заявил о возможном ответе Китая на пошлины США - 03.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Постпред КНР в ООН заявил о возможном ответе Китая на пошлины США
Постпред КНР в ООН заявил о возможном ответе Китая на пошлины США - 03.02.2025, ПРАЙМ
Постпред КНР в ООН заявил о возможном ответе Китая на пошлины США
Пекин может быть вынужден принять контрмеры в ответ на американские пошлины, в торговой войне между двумя странами не будет победителя, сообщил постпред КНР в... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T21:11+0300
2025-02-03T21:12+0300
экономика
китай
контрмеры
пошлины
сша
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ООН, 3 фев – ПРАЙМ. Пекин может быть вынужден принять контрмеры в ответ на американские пошлины, в торговой войне между двумя странами не будет победителя, сообщил постпред КНР в ООН Фу Цун. "Мы можем быть вынуждены принять контрмеры. И позвольте мне также подчеркнуть, что в торговой войне не будет победителя", – сказал китайский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
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китай, контрмеры, пошлины, сша
Экономика, КИТАЙ, контрмеры, пошлины, США
21:11 03.02.2025 (обновлено: 21:12 03.02.2025)
 
Постпред КНР в ООН заявил о возможном ответе Китая на пошлины США

Постпред КНР в ООН: Пекин может принять контрмеры в ответ на пошлины США

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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ООН, 3 фев – ПРАЙМ. Пекин может быть вынужден принять контрмеры в ответ на американские пошлины, в торговой войне между двумя странами не будет победителя, сообщил постпред КНР в ООН Фу Цун.
"Мы можем быть вынуждены принять контрмеры. И позвольте мне также подчеркнуть, что в торговой войне не будет победителя", – сказал китайский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
Американские эксперты раскрыли реальную цель пошлин США в отношении Китая
Вчера, 15:32
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
 
ЭкономикаКИТАЙконтрмерыпошлиныСША
 
 
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