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Постпред КНР в ООН заявил о возможном ответе Китая на пошлины США

Постпред КНР в ООН заявил о возможном ответе Китая на пошлины США - 03.02.2025, ПРАЙМ

Постпред КНР в ООН заявил о возможном ответе Китая на пошлины США

Пекин может быть вынужден принять контрмеры в ответ на американские пошлины, в торговой войне между двумя странами не будет победителя, сообщил постпред КНР в... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T21:11+0300

2025-02-03T21:11+0300

2025-02-03T21:12+0300

экономика

китай

контрмеры

пошлины

сша

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ООН, 3 фев – ПРАЙМ. Пекин может быть вынужден принять контрмеры в ответ на американские пошлины, в торговой войне между двумя странами не будет победителя, сообщил постпред КНР в ООН Фу Цун. "Мы можем быть вынуждены принять контрмеры. И позвольте мне также подчеркнуть, что в торговой войне не будет победителя", – сказал китайский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.

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китай, контрмеры, пошлины, сша