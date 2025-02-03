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Трамп подсказал Канаде и Китаю, как они смогут избежать пошлин США

Трамп подсказал Канаде и Китаю, как они смогут избежать пошлин США - 03.02.2025, ПРАЙМ

Трамп подсказал Канаде и Китаю, как они смогут избежать пошлин США

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Канада и Китай смогут избежать введения 25%-ных импортных пошлин, если им удастся достичь договоренности с... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T21:59+0300

2025-02-03T21:59+0300

2025-02-03T22:02+0300

экономика

дональд трамп

пошлины

китай

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ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил, что Канада и Китай смогут избежать введения 25%-ных импортных пошлин, если им удастся достичь договоренности с Вашингтоном. Отвечая на вопрос журналистов о возможности для этих стран добиться отмены пошлин, Трамп заявил: "Никто не лишен такой возможности". Глава государства дал понять, что переговоры с Оттавой и Пекином по данной тематике остаются возможными при условии, что они будут готовы учесть требования Вашингтона. Ранее Трамп объявил о приостановке введения пошлин для Мексики на месяц после того, как стороны договорились направить 10 тысяч военнослужащих на южную границу США для борьбы с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.

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китай

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дональд трамп, пошлины, китай