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Трамп подсказал Канаде и Китаю, как они смогут избежать пошлин США
Трамп подсказал Канаде и Китаю, как они смогут избежать пошлин США - 03.02.2025, ПРАЙМ
Трамп подсказал Канаде и Китаю, как они смогут избежать пошлин США
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Канада и Китай смогут избежать введения 25%-ных импортных пошлин, если им удастся достичь договоренности с... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T21:59+0300
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ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил, что Канада и Китай смогут избежать введения 25%-ных импортных пошлин, если им удастся достичь договоренности с Вашингтоном. Отвечая на вопрос журналистов о возможности для этих стран добиться отмены пошлин, Трамп заявил: "Никто не лишен такой возможности". Глава государства дал понять, что переговоры с Оттавой и Пекином по данной тематике остаются возможными при условии, что они будут готовы учесть требования Вашингтона. Ранее Трамп объявил о приостановке введения пошлин для Мексики на месяц после того, как стороны договорились направить 10 тысяч военнослужащих на южную границу США для борьбы с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.
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дональд трамп, пошлины, китай
Экономика, Дональд Трамп, пошлины, КИТАЙ
Трамп подсказал Канаде и Китаю, как они смогут избежать пошлин США
Трамп допустил, что Канада и КНР смогут избежать импортных пошлин США
ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил, что Канада и Китай смогут избежать введения 25%-ных импортных пошлин, если им удастся достичь договоренности с Вашингтоном.
Отвечая на вопрос журналистов о возможности для этих стран добиться отмены пошлин, Трамп заявил: "Никто не лишен такой возможности". Глава государства дал понять, что переговоры с Оттавой и Пекином по данной тематике остаются возможными при условии, что они будут готовы учесть требования Вашингтона.
Постпред КНР в ООН заявил о возможном ответе Китая на пошлины США
Ранее Трамп объявил о приостановке введения пошлин для Мексики на месяц после того, как стороны договорились направить 10 тысяч военнослужащих на южную границу США для борьбы с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.