https://1prime.ru/20250203/poshliny-854643820.html

В Чехии подсчитали, как отразится на экономике страны введение пошлин США

В Чехии подсчитали, как отразится на экономике страны введение пошлин США - 03.02.2025, ПРАЙМ

В Чехии подсчитали, как отразится на экономике страны введение пошлин США

Если президент США Дональд Трамп введет пошлины на продукцию из стран Евросоюза, то экономический рост Чехии в 2025 году замедлится более чем на 1% ВВП, заявил... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T22:23+0300

2025-02-03T22:23+0300

2025-02-03T22:23+0300

экономика

чехия

ввп

пошлины

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83350/09/833500958_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_30123bb42b33d7f3b1bc3fc7beca238e.jpg

ПРАГА, 3 фев - ПРАЙМ. Если президент США Дональд Трамп введет пошлины на продукцию из стран Евросоюза, то экономический рост Чехии в 2025 году замедлится более чем на 1% ВВП, заявил в понедельник, выступая по Чешскому ТВ, глава Чешской ассоциации торговли и туризма, бывший госсекретарь кабмина по европейским делам Томаш Проуза. "Если Трамп введет пошлины на продукцию из стран Евросоюза, экономический рост Чехии уже в этом году замедлится более чем на 1% ВВП. Тарифы не только ограничат трансатлантическую торговлю, но и приведут к переносу производства из ЕС в США, а также сокращению инвестиций транснациональных компаний в странах Евросоюза", - сказал Проуза. Трамп неоднократно угрожал введением пошлин против ЕС. По данным AFP, в воскресенье он заявил, что пошлины будут введены "очень скоро". Трамп также указал на торговый дефицит в ущерб США, который, по его словам, составляет 300 миллиардов долларов. "Также важно помнить, что торговые войны никогда не заканчиваются после первого раунда, а обычно являются долгосрочными и постепенно углубляются. Европа и конкретно Чехия могут быстро впасть в рецессию, а инфляция может снова начать расти", - добавил Проуза. По его словам, хотя объемы прямого экспорта из Чехии в США невелики, чешские компании поставляют компоненты для многих европейских товаров, предназначенных для американского рынка. "Чешская продукция в значительной степени ориентирована на рынки стран ЕС, на которые в 2024 году ушло около 80% чешских товаров. Поэтому любые экономические или политические потрясения в странах ЕС могут оказать прямое и значительное влияние на чешскую экономику", - добавил Проуза.

https://1prime.ru/20250129/chekhiya-854515696.html

чехия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия, ввп, пошлины, сша