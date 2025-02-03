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Эквадор вводит пошлины на импорт из Мексики - 03.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эквадор вводит пошлины на импорт из Мексики
Эквадор вводит пошлины на импорт из Мексики - 03.02.2025, ПРАЙМ
Эквадор вводит пошлины на импорт из Мексики
Эквадор вводит пошлину в 27% на импорт из Мексики, она будет применяться до тех пор, пока страны не заключат соглашение о свободной торговле, сообщил президент... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T22:53+0300
2025-02-03T22:53+0300
экономика
эквадор
пошлины
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - ПРАЙМ. Эквадор вводит пошлину в 27% на импорт из Мексики, она будет применяться до тех пор, пока страны не заключат соглашение о свободной торговле, сообщил президент Эквадора Даниэль Нобоа. "Новый Эквадор всегда открыт для торговой интеграции, но не когда есть злоупотребления. Мы подтверждаем нашу позицию по подписанию соглашения о свободной торговле с Мексикой, но пока это не станет реальностью, мы будем применять пошлину в 27% на продукцию, которую импортируем, чтобы продвигать наше производство и чтобы было справедливое отношение к нашим производителям", - написал президент в соцсети X. Ранее Эквадор и Мексика вели переговоры о соглашении о свободной торговле, они были в продвинутой стадии, но в декабре 2022 года стороны их остановили. Бывший министр внешней торговли Хулио Хосе Прадо сообщил новостному порталу Primicias, что переговоры не увенчались успехом из-за решения экс-президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который отказался дать преференции по пошлинам для поставок эквадорских бананов и креветок на мексиканский рынок В понедельник, 3 февраля, президент Мексики Клаудия Шейнбаум по итогам разговора с лидером США Дональдом Трампом сообщила, что пошлины, введённые США в отношении мексиканских товаров, приостановлены на месяц.
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эквадор, пошлины
Экономика, ЭКВАДОР, пошлины
22:53 03.02.2025
 
Эквадор вводит пошлины на импорт из Мексики

Президент Нобоа: Эквадор вводит пошлину в 27% на импорт из Мексики

 | Перейти в медиабанкЭквадор
Эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - ПРАЙМ. Эквадор вводит пошлину в 27% на импорт из Мексики, она будет применяться до тех пор, пока страны не заключат соглашение о свободной торговле, сообщил президент Эквадора Даниэль Нобоа.
"Новый Эквадор всегда открыт для торговой интеграции, но не когда есть злоупотребления. Мы подтверждаем нашу позицию по подписанию соглашения о свободной торговле с Мексикой, но пока это не станет реальностью, мы будем применять пошлину в 27% на продукцию, которую импортируем, чтобы продвигать наше производство и чтобы было справедливое отношение к нашим производителям", - написал президент в соцсети X.
Ранее Эквадор и Мексика вели переговоры о соглашении о свободной торговле, они были в продвинутой стадии, но в декабре 2022 года стороны их остановили. Бывший министр внешней торговли Хулио Хосе Прадо сообщил новостному порталу Primicias, что переговоры не увенчались успехом из-за решения экс-президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который отказался дать преференции по пошлинам для поставок эквадорских бананов и креветок на мексиканский рынок
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики
Вчера, 19:14
В понедельник, 3 февраля, президент Мексики Клаудия Шейнбаум по итогам разговора с лидером США Дональдом Трампом сообщила, что пошлины, введённые США в отношении мексиканских товаров, приостановлены на месяц.
 
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