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Эквадор вводит пошлины на импорт из Мексики

Эквадор вводит пошлины на импорт из Мексики - 03.02.2025, ПРАЙМ

Эквадор вводит пошлины на импорт из Мексики

Эквадор вводит пошлину в 27% на импорт из Мексики, она будет применяться до тех пор, пока страны не заключат соглашение о свободной торговле, сообщил президент... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T22:53+0300

2025-02-03T22:53+0300

2025-02-03T22:53+0300

экономика

эквадор

пошлины

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - ПРАЙМ. Эквадор вводит пошлину в 27% на импорт из Мексики, она будет применяться до тех пор, пока страны не заключат соглашение о свободной торговле, сообщил президент Эквадора Даниэль Нобоа. "Новый Эквадор всегда открыт для торговой интеграции, но не когда есть злоупотребления. Мы подтверждаем нашу позицию по подписанию соглашения о свободной торговле с Мексикой, но пока это не станет реальностью, мы будем применять пошлину в 27% на продукцию, которую импортируем, чтобы продвигать наше производство и чтобы было справедливое отношение к нашим производителям", - написал президент в соцсети X. Ранее Эквадор и Мексика вели переговоры о соглашении о свободной торговле, они были в продвинутой стадии, но в декабре 2022 года стороны их остановили. Бывший министр внешней торговли Хулио Хосе Прадо сообщил новостному порталу Primicias, что переговоры не увенчались успехом из-за решения экс-президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который отказался дать преференции по пошлинам для поставок эквадорских бананов и креветок на мексиканский рынок В понедельник, 3 февраля, президент Мексики Клаудия Шейнбаум по итогам разговора с лидером США Дональдом Трампом сообщила, что пошлины, введённые США в отношении мексиканских товаров, приостановлены на месяц.

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эквадор, пошлины