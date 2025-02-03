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Лондон готовит ответ на случай введения США пошлин против Британии
Лондон готовит ответ на случай введения США пошлин против Британии - 03.02.2025, ПРАЙМ
Лондон готовит ответ на случай введения США пошлин против Британии
Великобритания готовит ответные меры на случай введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на британскую продукцию, сообщила в понедельник газета... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T23:33+0300
2025-02-03T23:33+0300
2025-02-03T23:33+0300
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МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Великобритания готовит ответные меры на случай введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на британскую продукцию, сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на неназванного британского чиновника. Ранее Трамп неоднократно угрожал введением пошлин против ЕС и не исключал их введения на товары из Британии. "Мы подготовлены. Мы с нетерпением ждём тесного сотрудничества с президентом Трампом, однако министры всегда будут делать то, что лучше всего отвечает национальным интересам", - приводит издания слова чиновника. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Позднее Трамп объявил о приостановке введения пошлин для Мексики на месяц после того, как стороны договорились направить 10 тысяч военнослужащих на южную границу США для борьбы с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.
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Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, пошлины, США, ответ
Лондон готовит ответ на случай введения США пошлин против Британии
FT: Лондон готовит ответные меры на случай введения США пошлин против Британии
МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Великобритания готовит ответные меры на случай введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на британскую продукцию, сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на неназванного британского чиновника.
Ранее Трамп неоднократно угрожал введением пошлин против ЕС и не исключал их введения на товары из Британии.
"Мы подготовлены. Мы с нетерпением ждём тесного сотрудничества с президентом Трампом, однако министры всегда будут делать то, что лучше всего отвечает национальным интересам", - приводит издания слова чиновника.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
"Кошмарный сценарий". В Британии забили тревогу из-за угрозы с Украины
Позднее Трамп объявил о приостановке введения пошлин для Мексики на месяц после того, как стороны договорились направить 10 тысяч военнослужащих на южную границу США для борьбы с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.