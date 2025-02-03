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В ГД внесли проект о приоритете товаров из России в каталогах маркетплейсов
В ГД внесли проект о приоритете товаров из России в каталогах маркетплейсов - 03.02.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о приоритете товаров из России в каталогах маркетплейсов
Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается обязать маркетплейсы показывать товары, произведенные в России, в первых... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T11:41+0300
2025-02-03T11:41+0300
2025-02-03T11:41+0300
экономика
россия
маркетплейс
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается обязать маркетплейсы показывать товары, произведенные в России, в первых 15 позициях своих каталогов или в результатах поиска, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом устанавливается положение, согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность дистанционным способом, а также владелец агрегатора информации о товарах обязан обеспечить показ товаров, произведённых в Российской Федерации, на первых 15 позициях в своих каталогах либо при показе предложений по результатам поискового запроса потребителя", - сказано в пояснительной записке к проекту. По мнению авторов проекта, отечественным производителям необходимо предоставить преимущество, и принятие данной инициативы позволит стимулировать развитие отечественной промышленности, повышая конкурентоспособность отечественных товаров и, как следствие, повысится занятость населения и налоговых поступлений в бюджеты Российской Федерации разных уровней. Отмечается, что критерии отнесения товаров к категории товаров отечественного производства предлагается определить правительству Российской Федерации. "Сначала нашим, потом вашим. Так должны работать онлайн-витрины. При каждом поиске в топе только отечественная продукция. Покупая её, каждый из нас вносит вклад в будущее страны. Можно считать это инвестицией. И для покупателей только плюсы. Ведь именно местные способны предложить уникальные товары. От сладкого алтайского меда до чебоксарского трикотажа. Более того, так мы сможем заявить о себе на весь мир. Ведь наши маркетплейсы выходят сейчас на международную арену", - рассказал журналистам один из авторов проекта Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
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россия, маркетплейс
Экономика, РОССИЯ, маркетплейс
В ГД внесли проект о приоритете товаров из России в каталогах маркетплейсов
В Госдуму внесли проект о приоритете товаров из России в каталогах маркетплейсов
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается обязать маркетплейсы показывать товары, произведенные в России, в первых 15 позициях своих каталогов или в результатах поиска, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом устанавливается положение, согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность дистанционным способом, а также владелец агрегатора информации о товарах обязан обеспечить показ товаров, произведённых в Российской Федерации, на первых 15 позициях в своих каталогах либо при показе предложений по результатам поискового запроса потребителя", - сказано в пояснительной записке к проекту.
По мнению авторов проекта, отечественным производителям необходимо предоставить преимущество, и принятие данной инициативы позволит стимулировать развитие отечественной промышленности, повышая конкурентоспособность отечественных товаров и, как следствие, повысится занятость населения и налоговых поступлений в бюджеты Российской Федерации разных уровней.
Отмечается, что критерии отнесения товаров к категории товаров отечественного производства предлагается определить правительству Российской Федерации.
"Сначала нашим, потом вашим. Так должны работать онлайн-витрины. При каждом поиске в топе только отечественная продукция. Покупая её, каждый из нас вносит вклад в будущее страны. Можно считать это инвестицией. И для покупателей только плюсы. Ведь именно местные способны предложить уникальные товары. От сладкого алтайского меда до чебоксарского трикотажа. Более того, так мы сможем заявить о себе на весь мир. Ведь наши маркетплейсы выходят сейчас на международную арену", - рассказал журналистам один из авторов проекта Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
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