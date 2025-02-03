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Путин подписал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака
Путин подписал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака - 03.02.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака
Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает административные штрафы за продажу табачных изделий, вейпов и кальянов детям. Соответствующий... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T15:28+0300
2025-02-03T15:28+0300
общество
владимир путин
закон
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает административные штрафы за продажу табачных изделий, вейпов и кальянов детям. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон вносит изменения в статью 14.53 КоАП РФ. Штрафы теперь могут составлять до 2 миллионов рублей. Закон также устанавливает штрафы за нарушение ограничений и запретов в сфере розничной торговли табаком. Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 90 до 120 тысяч рублей.Закон также предусматривает штрафы за продажу насвая, никотиносодержащей пищи и других подобных продуктов. Штрафы для граждан колеблются от 150 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 1 до 1,5 миллиона рублей.Кроме того, закон увеличивает штрафы за производство и введение в оборот табачной продукции или алкоголя без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 тысяч рублей для должностных лиц и от 700 тысяч до одного миллиона рублей для юридических лиц.
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общество , владимир путин, закон
Общество , Владимир Путин, закон
15:28 03.02.2025
 
Путин подписал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака

Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и табака

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
© POOL
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает административные штрафы за продажу табачных изделий, вейпов и кальянов детям. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит изменения в статью 14.53 КоАП РФ. Штрафы теперь могут составлять до 2 миллионов рублей. Закон также устанавливает штрафы за нарушение ограничений и запретов в сфере розничной торговли табаком. Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 90 до 120 тысяч рублей.
Закон также предусматривает штрафы за продажу насвая, никотиносодержащей пищи и других подобных продуктов. Штрафы для граждан колеблются от 150 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 1 до 1,5 миллиона рублей.
Кроме того, закон увеличивает штрафы за производство и введение в оборот табачной продукции или алкоголя без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 тысяч рублей для должностных лиц и от 700 тысяч до одного миллиона рублей для юридических лиц.
Здание Государственной Думы РФ в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
Госдума приняла закон об увеличении штрафа за продажу вейпов и табака детям
21 января, 13:54
 
ОбществоВладимир Путинзакон
 
 
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