https://1prime.ru/20250203/putin-854634651.html

Путин подписал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака

Путин подписал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака - 03.02.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает административные штрафы за продажу табачных изделий, вейпов и кальянов детям. Соответствующий... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T15:28+0300

2025-02-03T15:28+0300

2025-02-03T15:28+0300

общество

владимир путин

закон

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает административные штрафы за продажу табачных изделий, вейпов и кальянов детям. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон вносит изменения в статью 14.53 КоАП РФ. Штрафы теперь могут составлять до 2 миллионов рублей. Закон также устанавливает штрафы за нарушение ограничений и запретов в сфере розничной торговли табаком. Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 90 до 120 тысяч рублей.Закон также предусматривает штрафы за продажу насвая, никотиносодержащей пищи и других подобных продуктов. Штрафы для граждан колеблются от 150 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 1 до 1,5 миллиона рублей.Кроме того, закон увеличивает штрафы за производство и введение в оборот табачной продукции или алкоголя без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 тысяч рублей для должностных лиц и от 700 тысяч до одного миллиона рублей для юридических лиц.

https://1prime.ru/20250121/shtrafy-854346828.html

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общество , владимир путин, закон