https://1prime.ru/20250203/putin-854638589.html
Путин поручил рассмотреть внеочередной прием в школы детей из зоны СВО
Путин поручил рассмотреть внеочередной прием в школы детей из зоны СВО - 03.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил рассмотреть внеочередной прием в школы детей из зоны СВО
Глава государства Владимир Путин поручил правительству страны изучить внеочередной прием детей, эвакуированных из зоны специальной военной операции, в школы, в... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T17:27+0300
2025-02-03T17:27+0300
2025-02-03T17:27+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил правительству страны изучить внеочередной прием детей, эвакуированных из зоны специальной военной операции, в школы, в том числе с программами военной подготовки.Соответствующий перечень поручений был опубликован на сайте Кремля после встречи президента с волонтерами-участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе.В рамках поручения правительству и исполнительным органам регионов также предоставляется возможность решить вопрос об учете предыдущих поручений и рассмотреть возможность приема детей, эвакуированных из зон проведения специальных военных или контртеррористических операций, в общеобразовательные организации.Эти организации должны также предлагать программы, направленные на подготовку несовершеннолетних к военной или государственной службе, включая государственную службу российского казачества.
https://1prime.ru/20250203/putin-854634651.html
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россия, владимир путин, сво
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, СВО
Путин поручил рассмотреть внеочередной прием в школы детей из зоны СВО
Правительство рассмотрит внеочередной прием эвакуированных из зоны СВО в школы
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил правительству страны изучить внеочередной прием детей, эвакуированных из зоны специальной военной операции, в школы, в том числе с программами военной подготовки.
Соответствующий перечень поручений был опубликован на сайте Кремля после встречи президента с волонтерами-участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе.
В рамках поручения правительству и исполнительным органам регионов также предоставляется возможность решить вопрос об учете предыдущих поручений и рассмотреть возможность приема детей, эвакуированных из зон проведения специальных военных или контртеррористических операций, в общеобразовательные организации.
Эти организации должны также предлагать программы, направленные на подготовку несовершеннолетних к военной или государственной службе, включая государственную службу российского казачества.
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