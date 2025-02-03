https://1prime.ru/20250203/putin-854638589.html

Путин поручил рассмотреть внеочередной прием в школы детей из зоны СВО

Путин поручил рассмотреть внеочередной прием в школы детей из зоны СВО - 03.02.2025, ПРАЙМ

Путин поручил рассмотреть внеочередной прием в школы детей из зоны СВО

Глава государства Владимир Путин поручил правительству страны изучить внеочередной прием детей, эвакуированных из зоны специальной военной операции, в школы, в... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T17:27+0300

2025-02-03T17:27+0300

2025-02-03T17:27+0300

политика

россия

владимир путин

сво

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил правительству страны изучить внеочередной прием детей, эвакуированных из зоны специальной военной операции, в школы, в том числе с программами военной подготовки.Соответствующий перечень поручений был опубликован на сайте Кремля после встречи президента с волонтерами-участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе.В рамках поручения правительству и исполнительным органам регионов также предоставляется возможность решить вопрос об учете предыдущих поручений и рассмотреть возможность приема детей, эвакуированных из зон проведения специальных военных или контртеррористических операций, в общеобразовательные организации.Эти организации должны также предлагать программы, направленные на подготовку несовершеннолетних к военной или государственной службе, включая государственную службу российского казачества.

https://1prime.ru/20250203/putin-854634651.html

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россия, владимир путин, сво