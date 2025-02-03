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"Россети" хотят рассчитывать платеж на услуги из максимума потребления

"Россети" хотят рассчитывать платеж на услуги из максимума потребления - 03.02.2025, ПРАЙМ

"Россети" хотят рассчитывать платеж на услуги из максимума потребления

"Россети" хотят изменить систему ценообразования на передачу электроэнергии, рассчитывая ее исходя из максимального фактического потребления мощности вместо... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T10:52+0300

2025-02-03T10:52+0300

2025-02-03T10:52+0300

энергетика

россия

россети

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. "Россети" хотят изменить систему ценообразования на передачу электроэнергии, рассчитывая ее исходя из максимального фактического потребления мощности вместо плановых часов пиковой нагрузки, сообщили РИА Новости в компании. "Россети" направили в правительство РФ предложение об изменении порядка определения фактической мощности потребителей при оплате услуг по передаче электрической энергии. Предложено при расчете стоимости услуг использовать мощность, соответствующую максимальному почасовому потреблению в расчетном месяце (вне зависимости от часов замера системного оператора, включая нерабочие дни)", - сказали в "Россетях". В "Сообществе потребителей энергии" высказались, что ассоциация "категорически против инициативы ПАО "Россети", разрушающей саму идею создания и существования энергосистемы - оптимального покрытия требуемой потребителям нагрузки минимальными объемами инфраструктуры. С крупными потребителями инициатива не обсуждалась", - объяснили там. В действующей сегодня модели энергорынка, расчет платежа для потребителей основывается на ценах в плановые часы пиковой нагрузки на энергосистему, рассчитанные "Системным оператором". В "Сообществе потребителей энергии" пояснили, что при вступлении в силу инициативы "Россетей" произойдет неконтролируемый рост пиков нагрузки в энергосистеме, что в свою очередь приведет к ряду негативных последствий: росту цен на электроэнергию на рынке на стуки вперед (РСВ) для всех потребителей, возникновению локальных дефицитов мощности, увеличению рисков нарушения устойчивости энергосистем при прохождении пиковой нагрузки. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сообщили, что в настоящее время служба совместно с профильными ведомствами проводит анализ предлагаемого ПАО "Россети" подхода. А в Минэнерго РФ добавили, что также прорабатывают этот вопрос, проводится оценка экономических и технологических эффектов от внедрения предложенного подхода.

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россия, россети