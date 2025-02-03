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Россия возглавила рейтинг регионов по объемам вкладов на душу населения

Россия возглавила рейтинг регионов по объемам вкладов на душу населения - 03.02.2025, ПРАЙМ

Россия возглавила рейтинг регионов по объемам вкладов на душу населения

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов России по объемам вкладов на душу населения на начало 2025 года, замыкают список Ингушетия и Чечня,... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T00:22+0300

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МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов России по объемам вкладов на душу населения на начало 2025 года, замыкают список Ингушетия и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости. РОСТ ОБЪЕМА ВКЛАДОВ Динамика вкладов населения в 2024 году оказалась рекордной на фоне высоких процентных ставок в экономике и существенного роста зарплат. Объем вкладов населения в российских банках (с учетом средств на счетах эскроу), согласно данным Банка России, за 2024 год увеличился на 12,7 триллиона рублей и на конец года составил 63,4 триллиона. В процентном выражении вклады увеличились на 25,1%, таким образом, был обновлен рекорд по приросту депозитов 2015 года (24,5%). В пересчете на одного жителя в России объем вкладов населения в банках (с учетом средств на счетах эскроу) в среднем составляет 434 тысячи рублей. При этом в различных регионах России ситуация крайне неоднородная. Как показало исследование, средний размер вкладов в банках в разных субъектах РФ отличается многократно. Для оценки ситуации со вкладами населения в регионах России эксперты РИА Новости провели исследование и составили седьмой ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения. Вклады на счетах в банках имеет не каждый гражданин и размеры вкладов существенно отличаются между собой, тем не менее, среднее значение в данном исследовании позволяет оценить межрегиональные различия. Расчёты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц c учетом счетов эскроу) по состоянию на 1 января 2025 года. Изменение вкладов рассчитано как результат на 1 января 2025 года к объему вкладов на 1 января 2024 года. МОКВА ЛИДИРУЕТ С ОТРЫВОМ Согласно результатам исследования, средний объем вкладов на одного жителя отличается между регионами в 71 раз. Москва, как и ранее, лидирует в рейтинге с достаточно большим отрывом даже от Санкт-Петербурга, занимающего вторую позицию в рейтинге, а от многих других регионов отрыв превышает десятки раз. Первая позиция столицы в первую очередь определяется тем, что в Москве наблюдается высокая концентрация самых состоятельных граждан России, которые преимущественно живут здесь, и соответственно в столице формируют свои сбережения. В целом в столице проживает примерно 10% населения России, а в части сбережений Москва обеспечивает треть банковских вкладов. Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 821 тысяча рублей вкладов в банках. Замыкает первую тройку Ненецкий автономный округ с результатом в 631,5 тысячи рублей в среднем на каждого жителя региона. В первую десятку рейтинга также входят: Магаданская область, Камчатский край, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Приморский край. В этих семи регионах среднедушевые остатки средств на вкладах в банках находятся в диапазоне от 439 тысяч до 594 тысяч рублей. Таким образом, в целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами РФ. Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения в Республике Ингушетия (24,6 тысячи рублей на человека). Схожий результат в Чеченской Республике (29,6 тысячи рублей на человека). Также в последней десятке представлены Дагестан (52,5 тыс. руб.), Карачаево-Черкесския (70,2 тыс. руб.), Кабардино-Балкария (76,9 тыс. руб.), Тува (99 тыс. руб.), Калмыкия (104,5 тыс. руб.), Алтай (115,3 тыс. руб.), Адыгея (121,8 тыс. руб.) и Северная Осетия — Алания (141,6 тыс. руб.). Как видно из результатов исследования, низкие объемы средств на вкладах наблюдаются в основном в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы. Кроме того, невысокий уровень вкладов у части этих регионов эксперты объясняют слабым развитием местного рынка банковских услуг. РЕКОРДНЫЙ РОСТ ДЕПОЗИТОВ В 2024 году вклады населения в банках РФ показали очень внушительный рост (+25,1%), таким образом был обновлен рекорд 2015 года. Как поясняют эксперты, позитивный вклад в динамику внесли сразу несколько факторов. Во-первых, наблюдался быстрый рост доходов населения, что помогало формировать дополнительные сбережения. Во-вторых, в 2024 году происходил быстрый рост ставок и соответственно росла склонность к сбережению. В-третьих, первичный рынок жилья в 2024 году бил множество рекордов, что обеспечило быстрый прирост средств на эскроу счетах. Лидером по приросту вкладов в 2024 году является Белгородская область, где вклады выросли на +37%. Второй результат по динамике вкладов у Республики Крым – +36%. В целом согласно результатам исследования, в 25 регионах прирост вкладов оказался выше 25%, а снижением объема вкладов характеризовался только Ненецкий автономный округ. В абсолютном выражении среднедушевой прирост вкладов за 2024 год составил 87 тысяч рублей, то есть средний россиянин смог дополнительно положить на счета в банках примерно такую сумму. При этом в Москве прирост вкладов на душу населения составил 395 тысяч рублей, что является наилучшим абсолютным результатом и сопоставимо с общим объемом вкладов в отдельных регионах. Сбережения в Санкт-Петербурге выросли на 142 тысячи рублей в среднем на человека за 2024 год, а в Белгородской и Московской областях жителям удалось за 2024 год скопить и положить в банки 92 и 81 тысячи рублей соответственно. ВКЛАДЫ И ДОХОДЫ В среднем по России соотношение вклад/доход находится на отметке чуть более чем 7 месяцев. При этом медианное значение отношения среди регионов заметно ниже – 5,5, то есть в среднестатистическом регионе средние сбережения примерно равны доходам за полгода. Москва лидирует и по этому показателю. Средние вклады в столице составляют более 13 среднемесячных доходов. Однако, как уже говорилось выше, значительные сбережения сформировали ультра-богатые люди, поэтому для типичного москвича этот показатель сильно завышен статистикой. Вторую строчку по соотношению вкладов и доходов, как и по объему средств в банках, занимает Санкт-Петербург с соотношением 10,1, далее идут – Калининградская область (вклады равняются 8,2 средним месячным доходам), Чувашская республика (7,8), Самарская область (7,5) и Ярославская область (7,3).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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