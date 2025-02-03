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Россия нарастила закупки цветов у Казахстана в 50 раз

Россия нарастила закупки цветов у Казахстана в 50 раз - 03.02.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила закупки цветов у Казахстана в 50 раз

Россия по итогам 11 месяцев прошлого года нарастила закупки цветов у Казахстана в 50 раз - до 28 тысяч тонн против 552 тонн за аналогичный период прошлого года, | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T04:16+0300

2025-02-03T04:16+0300

2025-02-03T04:16+0300

бизнес

экономика

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казахстан

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам 11 месяцев прошлого года нарастила закупки цветов у Казахстана в 50 раз - до 28 тысяч тонн против 552 тонн за аналогичный период прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным таможенной службы республики. В результате Казахстан почти догнал Нидерланды по поставкам цветов в Россию: за 11 месяцев прошлого года крупнейший в мире цветочный экспортер отгрузил в нашу страну 32 тысячи тонн этой продукции. Россия является крупнейшим покупателем цветов у Казахстана, почти полностью потребляя экспорт соответствующей продукции. Цветы при этом составляют наибольшую статью экспорта непроводольственных растений из Казахстана в РФ - на них приходится 94% всех отгрузок. На втором месте - луковицы и клубни растений (чуть более 1 тысячи тонн), на третьем - ветки и листья для декора и составления букетов (281,3 тонны). В свою очередь среди цветов особым спросом пользуются розы - за отчетный период на цветочный экспорт Казахстана в Россию 97% отгрузок пришлось именно на них. Также было отгружено 124,4 тонны гвоздик, 6,8 тонны орхидей, 612,4 тонны хризантем, 22,1 тонны лилий.

казахстан

москва

нидерланды

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бизнес, россия, казахстан, москва, нидерланды