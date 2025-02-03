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Россия осталась основным поставщиком урана в Южную Корею
Россия осталась основным поставщиком урана в Южную Корею - 03.02.2025, ПРАЙМ
Россия осталась основным поставщиком урана в Южную Корею
Россия по итогам прошлого года осталась основным поставщиком обогащенного урана в Южную Корею, при этом доля РФ на местном рынке выросла до максимальных в... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T05:16+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года осталась основным поставщиком обогащенного урана в Южную Корею, при этом доля РФ на местном рынке выросла до максимальных в современной истории 48,5%, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Российский экспорт в 2024 году достиг 649,5 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше уровня годом ранее и является новым рекордом для двусторонней торговли. Доля на местном рынке выросла с 31,3% в 2023 году до 48,5%.
Канада после двухлетнего перерыва поставила Южной Корее обогащенного урана на 244,3 миллиона долларов, или 18,3% от импорта. Австралия увеличила экспорт в 2,4 раза - до 177,3 миллиона долларов, а ее доля составила 13,3% от местного рынка против 6,6% годом ранее.
Франция при этом несмотря на рост экспорта на 13% - до 104,1 миллиона долларов - столкнулась с сокращением своей доли в южнокорейском импорте, до 7,8% с 8,4% годом ранее.
В целом в прошлом году Южная Корея ввезла из-за рубежа обогащенного урана на 1,3 миллиарда долларов против 1,1 миллиарда годом ранее.
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россия, южная корея, москва, рф
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МОСКВА, РФ
Россия осталась основным поставщиком урана в Южную Корею
Россия по итогам 2024 года осталась основным поставщиком обогащенного урана в Южную Корею
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года осталась основным поставщиком обогащенного урана в Южную Корею, при этом доля РФ на местном рынке выросла до максимальных в современной истории 48,5%, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Российский экспорт в 2024 году достиг 649,5 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше уровня годом ранее и является новым рекордом для двусторонней торговли. Доля на местном рынке выросла с 31,3% в 2023 году до 48,5%.
Канада после двухлетнего перерыва поставила Южной Корее обогащенного урана на 244,3 миллиона долларов, или 18,3% от импорта. Австралия увеличила экспорт в 2,4 раза - до 177,3 миллиона долларов, а ее доля составила 13,3% от местного рынка против 6,6% годом ранее.
Франция при этом несмотря на рост экспорта на 13% - до 104,1 миллиона долларов - столкнулась с сокращением своей доли в южнокорейском импорте, до 7,8% с 8,4% годом ранее.
В целом в прошлом году Южная Корея ввезла из-за рубежа обогащенного урана на 1,3 миллиарда долларов против 1,1 миллиарда годом ранее.