Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп разжигает торговые войны: новые пошлины взорвали мировые рынки - 03.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250203/rynki-854621917.html
Трамп разжигает торговые войны: новые пошлины взорвали мировые рынки
Трамп разжигает торговые войны: новые пошлины взорвали мировые рынки - 03.02.2025, ПРАЙМ
Трамп разжигает торговые войны: новые пошлины взорвали мировые рынки
В пятницу, 31 января, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,08%, до 99,47 руб., евро/рубль — на 0,81%, до 102,86 руб., | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T08:38+0300
2025-02-03T08:38+0300
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854621917.jpg?1738561093
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В пятницу, 31 января, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,08%, до 99,47 руб., евро/рубль — на 0,81%, до 102,86 руб., юань/рубль — на 0,90%, до 13,36 руб. ЦБ России установил официальные курсы валют на выходные и 3 февраля: доллар — 97,8107 руб., евро — 102,1301 руб., юань — 13,2638 руб. Торги по валютам на Мосбирже открылись ростом, и восходящее движение продолжалось до закрытия вечерней сессии. Ничего особенного на рынке не происходило. После укрепления с начала недели в последний торговый день рубль частично утратил ранее достигнутые позиции. Негативные сезонные тенденции, которые обычно наблюдаются в конце месяца, были существенно смягчены благодаря сохраняющимся ожиданиям снижения геополитической напряженности и текущим валютным интервенциям Центрального банка России. Поддержку рублю оказывают надежды на деэскалацию российско-украинского конфликта при участии новой американской администрации. Ожидания ослабления геополитической напряженности и возможного смягчения западных санкций поддерживают российскую валюту как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Дополнительным позитивным фактором выступают нетто-продажи китайского юаня Центробанком России в объеме 4,8 миллиарда рублей ежедневно. Активность на валютном рынке может возрасти после возобновления работы китайских рынков и банков, когда ожидается активизация отложенного спроса на валюту со стороны импортеров. Существуют опасения относительно возможного дефицита валютного притока в феврале для удовлетворения растущего импортного спроса, что может привести к ослаблению рубля. Что касается нефтяного рынка, то баррель Brent подорожал на 0,27%, до $76,12. В понедельник, 3 февраля, цены на нефть торгуются в небольшом минусе, несмотря на ралли доллара и обвал рисковых активов. Нефтяной рынок находится под влиянием двух противоположных факторов: с одной стороны, существуют опасения относительно возможных перебоев в поставках из Канады и Мексики, которые являются крупнейшими поставщиками нефти в США, с другой стороны, ожидания снижения спроса на топливо оказывают сдерживающее влияние на цены. В субботу президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики, в то время как для Китая, крупнейшего в мире импортера нефти, тариф составит 10%. Согласно заявлениям представителей Белого дома, канадские энергетические продукты будут облагаться пошлиной в размере 10%, тогда как мексиканский энергетический импорт столкнется с полной 25-процентной тарифной ставкой. Новые тарифы вступят в силу во вторник и будут действовать до тех пор, пока не будет "разрешен" кризис, связанный с передозировками фентанила. В ответ на эти широкомасштабные торговые ограничения Канада, Мексика и Китай заявили о намерении принять ответные меры. В то же время ОПЕК+ испытывает растущее давление со стороны Трампа с требованием пересмотреть сокращение добычи. Однако согласно информации делегатов ОПЕК+, предоставленной Reuters, группа вряд ли отклонится от своего текущего плана по постепенному увеличению добычи на предстоящей встрече в понедельник. На фоне этих факторов нефть марки WTI может продемонстрировать рост из-за потенциальных нарушений поставок после введения тарифов Трампа в отношении Канады и Мексики. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 99,47 руб. Хоть валютный рынок изолирован от внешних рынков, на фоне развернутой Штатами тарифной войны российский рынок вряд ли останется в стороне. Индексы на утренней сессии снижаются. Можно предположить, что на фоне ралли доллара на Форекс пара доллар/рубль продолжит восстановление в направлении уровня 100,40 руб. Повторюсь, я пока не вижу фундаментальных факторов, которые бы могли усилить бычий тренд по рублю в первом квартале. Индекс Мосбиржи снизился на 0,62%, до 2949,55 п., индекс РТС — на 0,46%, до 949,50 п. С открытия утренней сессии падение продолжилось. Индекс IMOEX теряет более 0,5%. Поддержка находится на отметке 2920 п.Чаша весов начинает склоняться на сторону продавцов, поскольку покупатели начали фиксировать прибыль по лонгам. Я бы следил за другим уровнем — 2890 п., поскольку его пробой откроет путь к 2835 п. На минувшей неделе криптовалютный рынок демонстрировал повышенную волатильность, с биткоином, торговавшимся в диапазоне от $96150 до $106457. Январь завершился ростом биткоина на 9,46%, достигнув отметки $102429, однако февраль начался с существенного падения. За неделю первая криптовалюта подешевела на 4,79%, до $97700. В понедельник, 3 февраля, на азиатской сессии произошел масштабный обвал крипторынка. Курс биткоина рухнул до $91231, а эфира — до $2121, что спровоцировало массовые ликвидации позиций на сумму более 2 млрд долларов. Только по биткоину ликвидация длинных позиций составила 162,86 млн долларов 2 февраля и выросла до 189,92 млн долларов 3 февраля, что свидетельствует о развороте рыночного тренда в сторону продавцов. На рынок продолжают давить внешние факторы, включая новую волну торговых войн, инициированную администрацией Трампа, которая ввела повышенные пошлины для ряда стран и пригрозила 100-процентными тарифами для стран БРИКС. Дополнительное влияние оказали события в технологическом секторе, включая прорыв в сфере искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek, что привело к временному падению акций NVIDIA.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
08:38 03.02.2025
 

Трамп разжигает торговые войны: новые пошлины взорвали мировые рынки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В пятницу, 31 января, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,08%, до 99,47 руб., евро/рубль — на 0,81%, до 102,86 руб., юань/рубль — на 0,90%, до 13,36 руб. ЦБ России установил официальные курсы валют на выходные и 3 февраля: доллар — 97,8107 руб., евро — 102,1301 руб., юань — 13,2638 руб.

Торги по валютам на Мосбирже открылись ростом, и восходящее движение продолжалось до закрытия вечерней сессии. Ничего особенного на рынке не происходило. После укрепления с начала недели в последний торговый день рубль частично утратил ранее достигнутые позиции. Негативные сезонные тенденции, которые обычно наблюдаются в конце месяца, были существенно смягчены благодаря сохраняющимся ожиданиям снижения геополитической напряженности и текущим валютным интервенциям Центрального банка России.

Поддержку рублю оказывают надежды на деэскалацию российско-украинского конфликта при участии новой американской администрации. Ожидания ослабления геополитической напряженности и возможного смягчения западных санкций поддерживают российскую валюту как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Дополнительным позитивным фактором выступают нетто-продажи китайского юаня Центробанком России в объеме 4,8 миллиарда рублей ежедневно.

Активность на валютном рынке может возрасти после возобновления работы китайских рынков и банков, когда ожидается активизация отложенного спроса на валюту со стороны импортеров. Существуют опасения относительно возможного дефицита валютного притока в феврале для удовлетворения растущего импортного спроса, что может привести к ослаблению рубля.

Что касается нефтяного рынка, то баррель Brent подорожал на 0,27%, до $76,12. В понедельник, 3 февраля, цены на нефть торгуются в небольшом минусе, несмотря на ралли доллара и обвал рисковых активов. Нефтяной рынок находится под влиянием двух противоположных факторов: с одной стороны, существуют опасения относительно возможных перебоев в поставках из Канады и Мексики, которые являются крупнейшими поставщиками нефти в США, с другой стороны, ожидания снижения спроса на топливо оказывают сдерживающее влияние на цены.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики, в то время как для Китая, крупнейшего в мире импортера нефти, тариф составит 10%. Согласно заявлениям представителей Белого дома, канадские энергетические продукты будут облагаться пошлиной в размере 10%, тогда как мексиканский энергетический импорт столкнется с полной 25-процентной тарифной ставкой. Новые тарифы вступят в силу во вторник и будут действовать до тех пор, пока не будет "разрешен" кризис, связанный с передозировками фентанила. В ответ на эти широкомасштабные торговые ограничения Канада, Мексика и Китай заявили о намерении принять ответные меры.

В то же время ОПЕК+ испытывает растущее давление со стороны Трампа с требованием пересмотреть сокращение добычи. Однако согласно информации делегатов ОПЕК+, предоставленной Reuters, группа вряд ли отклонится от своего текущего плана по постепенному увеличению добычи на предстоящей встрече в понедельник. На фоне этих факторов нефть марки WTI может продемонстрировать рост из-за потенциальных нарушений поставок после введения тарифов Трампа в отношении Канады и Мексики.

Пара доллар/рубль торгуется на уровне 99,47 руб. Хоть валютный рынок изолирован от внешних рынков, на фоне развернутой Штатами тарифной войны российский рынок вряд ли останется в стороне. Индексы на утренней сессии снижаются. Можно предположить, что на фоне ралли доллара на Форекс пара доллар/рубль продолжит восстановление в направлении уровня 100,40 руб. Повторюсь, я пока не вижу фундаментальных факторов, которые бы могли усилить бычий тренд по рублю в первом квартале.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,62%, до 2949,55 п., индекс РТС — на 0,46%, до 949,50 п. С открытия утренней сессии падение продолжилось. Индекс IMOEX теряет более 0,5%. Поддержка находится на отметке 2920 п.

Чаша весов начинает склоняться на сторону продавцов, поскольку покупатели начали фиксировать прибыль по лонгам. Я бы следил за другим уровнем — 2890 п., поскольку его пробой откроет путь к 2835 п.

На минувшей неделе криптовалютный рынок демонстрировал повышенную волатильность, с биткоином, торговавшимся в диапазоне от $96150 до $106457. Январь завершился ростом биткоина на 9,46%, достигнув отметки $102429, однако февраль начался с существенного падения. За неделю первая криптовалюта подешевела на 4,79%, до $97700.

В понедельник, 3 февраля, на азиатской сессии произошел масштабный обвал крипторынка. Курс биткоина рухнул до $91231, а эфира — до $2121, что спровоцировало массовые ликвидации позиций на сумму более 2 млрд долларов. Только по биткоину ликвидация длинных позиций составила 162,86 млн долларов 2 февраля и выросла до 189,92 млн долларов 3 февраля, что свидетельствует о развороте рыночного тренда в сторону продавцов.

На рынок продолжают давить внешние факторы, включая новую волну торговых войн, инициированную администрацией Трампа, которая ввела повышенные пошлины для ряда стран и пригрозила 100-процентными тарифами для стран БРИКС. Дополнительное влияние оказали события в технологическом секторе, включая прорыв в сфере искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek, что привело к временному падению акций NVIDIA.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала