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Трамп разжигает торговые войны: новые пошлины взорвали мировые рынки

Трамп разжигает торговые войны: новые пошлины взорвали мировые рынки - 03.02.2025, ПРАЙМ

Трамп разжигает торговые войны: новые пошлины взорвали мировые рынки

В пятницу, 31 января, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,08%, до 99,47 руб., евро/рубль — на 0,81%, до 102,86 руб., | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T08:38+0300

2025-02-03T08:38+0300

2025-02-03T08:38+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В пятницу, 31 января, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,08%, до 99,47 руб., евро/рубль — на 0,81%, до 102,86 руб., юань/рубль — на 0,90%, до 13,36 руб. ЦБ России установил официальные курсы валют на выходные и 3 февраля: доллар — 97,8107 руб., евро — 102,1301 руб., юань — 13,2638 руб. Торги по валютам на Мосбирже открылись ростом, и восходящее движение продолжалось до закрытия вечерней сессии. Ничего особенного на рынке не происходило. После укрепления с начала недели в последний торговый день рубль частично утратил ранее достигнутые позиции. Негативные сезонные тенденции, которые обычно наблюдаются в конце месяца, были существенно смягчены благодаря сохраняющимся ожиданиям снижения геополитической напряженности и текущим валютным интервенциям Центрального банка России. Поддержку рублю оказывают надежды на деэскалацию российско-украинского конфликта при участии новой американской администрации. Ожидания ослабления геополитической напряженности и возможного смягчения западных санкций поддерживают российскую валюту как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Дополнительным позитивным фактором выступают нетто-продажи китайского юаня Центробанком России в объеме 4,8 миллиарда рублей ежедневно. Активность на валютном рынке может возрасти после возобновления работы китайских рынков и банков, когда ожидается активизация отложенного спроса на валюту со стороны импортеров. Существуют опасения относительно возможного дефицита валютного притока в феврале для удовлетворения растущего импортного спроса, что может привести к ослаблению рубля. Что касается нефтяного рынка, то баррель Brent подорожал на 0,27%, до $76,12. В понедельник, 3 февраля, цены на нефть торгуются в небольшом минусе, несмотря на ралли доллара и обвал рисковых активов. Нефтяной рынок находится под влиянием двух противоположных факторов: с одной стороны, существуют опасения относительно возможных перебоев в поставках из Канады и Мексики, которые являются крупнейшими поставщиками нефти в США, с другой стороны, ожидания снижения спроса на топливо оказывают сдерживающее влияние на цены. В субботу президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики, в то время как для Китая, крупнейшего в мире импортера нефти, тариф составит 10%. Согласно заявлениям представителей Белого дома, канадские энергетические продукты будут облагаться пошлиной в размере 10%, тогда как мексиканский энергетический импорт столкнется с полной 25-процентной тарифной ставкой. Новые тарифы вступят в силу во вторник и будут действовать до тех пор, пока не будет "разрешен" кризис, связанный с передозировками фентанила. В ответ на эти широкомасштабные торговые ограничения Канада, Мексика и Китай заявили о намерении принять ответные меры. В то же время ОПЕК+ испытывает растущее давление со стороны Трампа с требованием пересмотреть сокращение добычи. Однако согласно информации делегатов ОПЕК+, предоставленной Reuters, группа вряд ли отклонится от своего текущего плана по постепенному увеличению добычи на предстоящей встрече в понедельник. На фоне этих факторов нефть марки WTI может продемонстрировать рост из-за потенциальных нарушений поставок после введения тарифов Трампа в отношении Канады и Мексики. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 99,47 руб. Хоть валютный рынок изолирован от внешних рынков, на фоне развернутой Штатами тарифной войны российский рынок вряд ли останется в стороне. Индексы на утренней сессии снижаются. Можно предположить, что на фоне ралли доллара на Форекс пара доллар/рубль продолжит восстановление в направлении уровня 100,40 руб. Повторюсь, я пока не вижу фундаментальных факторов, которые бы могли усилить бычий тренд по рублю в первом квартале. Индекс Мосбиржи снизился на 0,62%, до 2949,55 п., индекс РТС — на 0,46%, до 949,50 п. С открытия утренней сессии падение продолжилось. Индекс IMOEX теряет более 0,5%. Поддержка находится на отметке 2920 п.Чаша весов начинает склоняться на сторону продавцов, поскольку покупатели начали фиксировать прибыль по лонгам. Я бы следил за другим уровнем — 2890 п., поскольку его пробой откроет путь к 2835 п. На минувшей неделе криптовалютный рынок демонстрировал повышенную волатильность, с биткоином, торговавшимся в диапазоне от $96150 до $106457. Январь завершился ростом биткоина на 9,46%, достигнув отметки $102429, однако февраль начался с существенного падения. За неделю первая криптовалюта подешевела на 4,79%, до $97700. В понедельник, 3 февраля, на азиатской сессии произошел масштабный обвал крипторынка. Курс биткоина рухнул до $91231, а эфира — до $2121, что спровоцировало массовые ликвидации позиций на сумму более 2 млрд долларов. Только по биткоину ликвидация длинных позиций составила 162,86 млн долларов 2 февраля и выросла до 189,92 млн долларов 3 февраля, что свидетельствует о развороте рыночного тренда в сторону продавцов. На рынок продолжают давить внешние факторы, включая новую волну торговых войн, инициированную администрацией Трампа, которая ввела повышенные пошлины для ряда стран и пригрозила 100-процентными тарифами для стран БРИКС. Дополнительное влияние оказали события в технологическом секторе, включая прорыв в сфере искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek, что привело к временному падению акций NVIDIA.

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2025

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков