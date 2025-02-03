Откат из-под 3000

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу в моменте обновлял полугодовые вершины, на пике сессии было выше 2995 п. Искомые 3000 п. были совсем близко, но покупатели решили отступить, а продавцы сыграли на понижение. В итоге день закрыт под 2950 п., на утренней сессии коррекция рынка продолжилась из-за начавшейся в выходные тарифной войны Трампа. Скорее всего, провал рынка будет неглубоким, и в феврале бенчмарк еще попытается прорваться за 3000 п.Сильнее рынка — акции Газпром (+0,3%). В моменте там было +3% и обновление максимумов с сентября, почти 144,3 руб. В понедельник утром на общемировом нервозном фоне был пролив под 140 руб., но по нашим оценкам, курс может возобновить подъем. После 144 руб. вверх следующим уровнем будет уже 150 руб. На годовом треке ждем 190 руб., или еще +35%. Ралли на газовых хабах частично может компенсировать потерю в объемах.Акции ВТБ тоже смотрелись лучше рынка — +0,1%, а в моменте было и больше +3%. Причина относительной силы — отчетность банка: за 2024 г. по РСБУ заработано чистой прибыли в 1,5 раза больше, чем в 2023 г., или 610 млрд руб. Ожидания "дивидендного сюрприза" могут и усилится. Таргет на 2025 г. по 110 руб., или +30% от текущих.Рубль потерял процент против юаня — 13,35, а относительно доллара и евро укрепился — 97,8 (-0,2%) и 102,1 (-0,6%). В целом за январь рубль прибавил 4% ко всем инвалютам. В феврале вероятен откат рубля от многомесячных максимумов, а инвалюты могут отскочить от минимумов осени 2024 г. Ориентирами на последний месяц зимы могут быть: доллар к 100, евро к 104, юань к 13,5. Но есть нюанс: если вдруг начнется геополитическое потепление, то все оценки на отскок инвалют будут быстро смяты, и рубль резко укрепится на фоне сокращения вшитой в курс риск-премии.
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу в моменте обновлял полугодовые вершины, на пике сессии было выше 2995 п. Искомые 3000 п. были совсем близко, но покупатели решили отступить, а продавцы сыграли на понижение. В итоге день закрыт под 2950 п., на утренней сессии коррекция рынка продолжилась из-за начавшейся в выходные тарифной войны Трампа. Скорее всего, провал рынка будет неглубоким, и в феврале бенчмарк еще попытается прорваться за 3000 п.
Сильнее рынка — акции Газпром (+0,3%). В моменте там было +3% и обновление максимумов с сентября, почти 144,3 руб. В понедельник утром на общемировом нервозном фоне был пролив под 140 руб., но по нашим оценкам, курс может возобновить подъем. После 144 руб. вверх следующим уровнем будет уже 150 руб. На годовом треке ждем 190 руб., или еще +35%. Ралли на газовых хабах частично может компенсировать потерю в объемах.
Акции ВТБ тоже смотрелись лучше рынка — +0,1%, а в моменте было и больше +3%. Причина относительной силы — отчетность банка: за 2024 г. по РСБУ заработано чистой прибыли в 1,5 раза больше, чем в 2023 г., или 610 млрд руб. Ожидания "дивидендного сюрприза" могут и усилится. Таргет на 2025 г. по 110 руб., или +30% от текущих.
Рубль потерял процент против юаня — 13,35, а относительно доллара и евро укрепился — 97,8 (-0,2%) и 102,1 (-0,6%). В целом за январь рубль прибавил 4% ко всем инвалютам. В феврале вероятен откат рубля от многомесячных максимумов, а инвалюты могут отскочить от минимумов осени 2024 г. Ориентирами на последний месяц зимы могут быть: доллар к 100, евро к 104, юань к 13,5. Но есть нюанс: если вдруг начнется геополитическое потепление, то все оценки на отскок инвалют будут быстро смяты, и рубль резко укрепится на фоне сокращения вшитой в курс риск-премии.
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