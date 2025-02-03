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Откат из-под 3000 - 03.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Откат из-под 3000
Откат из-под 3000 - 03.02.2025, ПРАЙМ
Откат из-под 3000
Индекс МосБиржи в пятницу в моменте обновлял полугодовые вершины, на пике сессии было выше 2995 п. Искомые 3000 п. были совсем близко, но покупатели решили... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T09:47+0300
2025-02-03T09:47+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу в моменте обновлял полугодовые вершины, на пике сессии было выше 2995 п. Искомые 3000 п. были совсем близко, но покупатели решили отступить, а продавцы сыграли на понижение. В итоге день закрыт под 2950 п., на утренней сессии коррекция рынка продолжилась из-за начавшейся в выходные тарифной войны Трампа. Скорее всего, провал рынка будет неглубоким, и в феврале бенчмарк еще попытается прорваться за 3000 п.Сильнее рынка — акции Газпром (+0,3%). В моменте там было +3% и обновление максимумов с сентября, почти 144,3 руб. В понедельник утром на общемировом нервозном фоне был пролив под 140 руб., но по нашим оценкам, курс может возобновить подъем. После 144 руб. вверх следующим уровнем будет уже 150 руб. На годовом треке ждем 190 руб., или еще +35%. Ралли на газовых хабах частично может компенсировать потерю в объемах.Акции ВТБ тоже смотрелись лучше рынка — +0,1%, а в моменте было и больше +3%. Причина относительной силы — отчетность банка: за 2024 г. по РСБУ заработано чистой прибыли в 1,5 раза больше, чем в 2023 г., или 610 млрд руб. Ожидания "дивидендного сюрприза" могут и усилится. Таргет на 2025 г. по 110 руб., или +30% от текущих.Рубль потерял процент против юаня — 13,35, а относительно доллара и евро укрепился — 97,8 (-0,2%) и 102,1 (-0,6%). В целом за январь рубль прибавил 4% ко всем инвалютам. В феврале вероятен откат рубля от многомесячных максимумов, а инвалюты могут отскочить от минимумов осени 2024 г. Ориентирами на последний месяц зимы могут быть: доллар к 100, евро к 104, юань к 13,5. Но есть нюанс: если вдруг начнется геополитическое потепление, то все оценки на отскок инвалют будут быстро смяты, и рубль резко укрепится на фоне сокращения вшитой в курс риск-премии.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:47 03.02.2025
 

Откат из-под 3000

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу в моменте обновлял полугодовые вершины, на пике сессии было выше 2995 п. Искомые 3000 п. были совсем близко, но покупатели решили отступить, а продавцы сыграли на понижение. В итоге день закрыт под 2950 п., на утренней сессии коррекция рынка продолжилась из-за начавшейся в выходные тарифной войны Трампа. Скорее всего, провал рынка будет неглубоким, и в феврале бенчмарк еще попытается прорваться за 3000 п.
Сильнее рынка — акции Газпром (+0,3%). В моменте там было +3% и обновление максимумов с сентября, почти 144,3 руб. В понедельник утром на общемировом нервозном фоне был пролив под 140 руб., но по нашим оценкам, курс может возобновить подъем. После 144 руб. вверх следующим уровнем будет уже 150 руб. На годовом треке ждем 190 руб., или еще +35%. Ралли на газовых хабах частично может компенсировать потерю в объемах.
Акции ВТБ тоже смотрелись лучше рынка — +0,1%, а в моменте было и больше +3%. Причина относительной силы — отчетность банка: за 2024 г. по РСБУ заработано чистой прибыли в 1,5 раза больше, чем в 2023 г., или 610 млрд руб. Ожидания "дивидендного сюрприза" могут и усилится. Таргет на 2025 г. по 110 руб., или +30% от текущих.
Рубль потерял процент против юаня — 13,35, а относительно доллара и евро укрепился — 97,8 (-0,2%) и 102,1 (-0,6%). В целом за январь рубль прибавил 4% ко всем инвалютам. В феврале вероятен откат рубля от многомесячных максимумов, а инвалюты могут отскочить от минимумов осени 2024 г. Ориентирами на последний месяц зимы могут быть: доллар к 100, евро к 104, юань к 13,5. Но есть нюанс: если вдруг начнется геополитическое потепление, то все оценки на отскок инвалют будут быстро смяты, и рубль резко укрепится на фоне сокращения вшитой в курс риск-премии.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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