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Российский рынок акций продолжает снижаться

Российский рынок акций продолжает снижаться - 03.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает снижаться

Российский рынок акций на первых торгах февраля продолжает снижаться на внешнем негативном фоне, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. | 03.02.2025, ПРАЙМ

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2025-02-03T15:51+0300

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций на первых торгах февраля продолжает снижаться на внешнем негативном фоне, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи на 15.30 мск снижается на 0,75%, до 2926,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,59%, до 1010,75 пункта. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ "Российский рынок начал неделю со снижения на фоне общей коррекции на мировых рынках. Однако мы не считаем введение торговых пошлин в отношении Китая определяющим фактором для российского рынка в средне- и краткосрочной перспективе", - говорит аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов. "Давление на российские акции оказывает неопределенность с перспективами диалога между президентами РФ и США. Дополнительным негативом выступает быстрое восстановление рубля после стартовой просадки. Правда, это компенсируется хорошим отскоком нефтяных цен, отыгрывавших заметное утреннее снижение", - говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Так, апрельский фьючерс нефти марки Brent растет сейчас на 1,68%, до 76,94 доллара за баррель. ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения стоимости – акции НЛМК (-3,97%), "Позитива" (-3,97%), обыкновенные акции "Мечела" (-3,79%) и акции АФК "Система" (-3,68%). Также "Северсталь" дешевеет на 3,3%. Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года. Среди лидеров роста капитализации – акции "Юнипро" (+2,78%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,28%), акции "Эн+ груп" (+0,74%), "Полюса" (+0,73%), "Интер РАО" (+0,3%). ПРОГНОЗЫ "Главными новостями для рынка будут все тот же разговор Трампа и Путина, а также заседание ЦБ 14 февраля. Если разговор все же состоится, а ЦБ даст мягкий сигнал рынку, то это может воодушевить инвесторов", - отмечает Степанов. "Однако мы считаем, что на заседании в феврале ЦБ не даст никаких намеков на изменение в траектории ДКП (монетарной политики - ред.) и будет отсылать к следующим заседаниям в марте и апреле, на которых у него будет больше данных для принятия более существенного решения. Именно эти заседания могут стать ключевыми в этом году", - отмечает аналитик. Если же рубль все же перейдет к ослаблению или появятся какие-либо позитивные внешнеполитические новости, индекс Мосбиржи способен предпринять еще одну попытку преодолеть круглый уровень 3000 пунктов, - заключает Бабин.

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россия, рынки