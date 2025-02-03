Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций продолжает снижаться - 03.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250203/rynok-854635156.html
Российский рынок акций продолжает снижаться
Российский рынок акций продолжает снижаться - 03.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает снижаться
Российский рынок акций на первых торгах февраля продолжает снижаться на внешнем негативном фоне, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T15:51+0300
2025-02-03T15:51+0300
экономика
россия
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ad37585c46fbd1b698c643508b0d6c37.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций на первых торгах февраля продолжает снижаться на внешнем негативном фоне, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи на 15.30 мск снижается на 0,75%, до 2926,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,59%, до 1010,75 пункта. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ "Российский рынок начал неделю со снижения на фоне общей коррекции на мировых рынках. Однако мы не считаем введение торговых пошлин в отношении Китая определяющим фактором для российского рынка в средне- и краткосрочной перспективе", - говорит аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов. "Давление на российские акции оказывает неопределенность с перспективами диалога между президентами РФ и США. Дополнительным негативом выступает быстрое восстановление рубля после стартовой просадки. Правда, это компенсируется хорошим отскоком нефтяных цен, отыгрывавших заметное утреннее снижение", - говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Так, апрельский фьючерс нефти марки Brent растет сейчас на 1,68%, до 76,94 доллара за баррель. ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения стоимости – акции НЛМК (-3,97%), "Позитива" (-3,97%), обыкновенные акции "Мечела" (-3,79%) и акции АФК "Система" (-3,68%). Также "Северсталь" дешевеет на 3,3%. Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года. Среди лидеров роста капитализации – акции "Юнипро" (+2,78%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,28%), акции "Эн+ груп" (+0,74%), "Полюса" (+0,73%), "Интер РАО" (+0,3%). ПРОГНОЗЫ "Главными новостями для рынка будут все тот же разговор Трампа и Путина, а также заседание ЦБ 14 февраля. Если разговор все же состоится, а ЦБ даст мягкий сигнал рынку, то это может воодушевить инвесторов", - отмечает Степанов. "Однако мы считаем, что на заседании в феврале ЦБ не даст никаких намеков на изменение в траектории ДКП (монетарной политики - ред.) и будет отсылать к следующим заседаниям в марте и апреле, на которых у него будет больше данных для принятия более существенного решения. Именно эти заседания могут стать ключевыми в этом году", - отмечает аналитик. Если же рубль все же перейдет к ослаблению или появятся какие-либо позитивные внешнеполитические новости, индекс Мосбиржи способен предпринять еще одну попытку преодолеть круглый уровень 3000 пунктов, - заключает Бабин.
https://1prime.ru/20250131/rynok-854595528.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61c1f92134fcb698289486e417b77e54.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рынки
Экономика, РОССИЯ, Рынки
15:51 03.02.2025
 
Российский рынок акций продолжает снижаться

Российский рынок акций снижается на внешнем негативе

© Unsplash/Dimitri Karastelev Котировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций на первых торгах февраля продолжает снижаться на внешнем негативном фоне, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи на 15.30 мск снижается на 0,75%, до 2926,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,59%, до 1010,75 пункта.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"Российский рынок начал неделю со снижения на фоне общей коррекции на мировых рынках. Однако мы не считаем введение торговых пошлин в отношении Китая определяющим фактором для российского рынка в средне- и краткосрочной перспективе", - говорит аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов.
"Давление на российские акции оказывает неопределенность с перспективами диалога между президентами РФ и США. Дополнительным негативом выступает быстрое восстановление рубля после стартовой просадки. Правда, это компенсируется хорошим отскоком нефтяных цен, отыгрывавших заметное утреннее снижение", - говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
Так, апрельский фьючерс нефти марки Brent растет сейчас на 1,68%, до 76,94 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

В лидерах снижения стоимости – акции НЛМК (-3,97%), "Позитива" (-3,97%), обыкновенные акции "Мечела" (-3,79%) и акции АФК "Система" (-3,68%).
Также "Северсталь" дешевеет на 3,3%. Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года.
Среди лидеров роста капитализации – акции "Юнипро" (+2,78%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,28%), акции "Эн+ груп" (+0,74%), "Полюса" (+0,73%), "Интер РАО" (+0,3%).

ПРОГНОЗЫ

"Главными новостями для рынка будут все тот же разговор Трампа и Путина, а также заседание ЦБ 14 февраля. Если разговор все же состоится, а ЦБ даст мягкий сигнал рынку, то это может воодушевить инвесторов", - отмечает Степанов.
"Однако мы считаем, что на заседании в феврале ЦБ не даст никаких намеков на изменение в траектории ДКП (монетарной политики - ред.) и будет отсылать к следующим заседаниям в марте и апреле, на которых у него будет больше данных для принятия более существенного решения. Именно эти заседания могут стать ключевыми в этом году", - отмечает аналитик.
Если же рубль все же перейдет к ослаблению или появятся какие-либо позитивные внешнеполитические новости, индекс Мосбиржи способен предпринять еще одну попытку преодолеть круглый уровень 3000 пунктов, - заключает Бабин.
Мосбиржа.
Рынок акций упал, не выйдя на уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи
31 января, 19:53
 
ЭкономикаРОССИЯРынки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала