https://1prime.ru/20250203/sanktsii-854622113.html

Неожиданный результат: Россия снова удивила весь мир

Неожиданный результат: Россия снова удивила весь мир - 03.02.2025, ПРАЙМ

Неожиданный результат: Россия снова удивила весь мир

Новые санкции против энергетического и банковского секторов никак не отразились на доходах бюджета России, говорится в материале агентства РИА Новости. | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T09:03+0300

2025-02-03T09:03+0300

2025-02-03T09:03+0300

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Новые санкции против энергетического и банковского секторов никак не отразились на доходах бюджета России, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, декабрь 2024 года стал рекордным месяцем для России с точки зрения доходов бюджета. В этом месяце страна заработала более четырех триллионов рублей, что является самым высоким показателем за всю историю. При этом доходы росли не только в нефтегазовом, но и в ненефтегазовом секторе.Ненефтегазовые доходы федерального бюджета превысили нефтегазовые доходы более чем в два раза. Рост доходов был обусловлен эффективной работой налоговых органов и утилизационным сбором. Однако расходы также увеличились, и в 2024 году составили 40,2 триллиона рублей."В 2024-м, по оценкам ФНС, налоговые поступления в консолидированный бюджет достигли 55,6 триллиона рублей. Это на 18,9% больше, чем в 2023 году”, — заметил в беседе с изданием главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.Отмечается , что, несмотря на противодействие США, нефтегазовые доходы также значительно выросли и составили 11,1 триллиона рублей. Торговый баланс в 2024 году имел профицит в размере 53,8 миллиарда долларов. Важную роль в увеличении доходов сыграли химическая промышленность и сельское хозяйство.

https://1prime.ru/20250131/sanktsii-854578658.html

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