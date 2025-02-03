Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Неожиданный результат: Россия снова удивила весь мир - 03.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250203/sanktsii-854622113.html
Неожиданный результат: Россия снова удивила весь мир
Неожиданный результат: Россия снова удивила весь мир - 03.02.2025, ПРАЙМ
Неожиданный результат: Россия снова удивила весь мир
Новые санкции против энергетического и банковского секторов никак не отразились на доходах бюджета России, говорится в материале агентства РИА Новости. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T09:03+0300
2025-02-03T09:03+0300
экономика
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Новые санкции против энергетического и банковского секторов никак не отразились на доходах бюджета России, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, декабрь 2024 года стал рекордным месяцем для России с точки зрения доходов бюджета. В этом месяце страна заработала более четырех триллионов рублей, что является самым высоким показателем за всю историю. При этом доходы росли не только в нефтегазовом, но и в ненефтегазовом секторе.Ненефтегазовые доходы федерального бюджета превысили нефтегазовые доходы более чем в два раза. Рост доходов был обусловлен эффективной работой налоговых органов и утилизационным сбором. Однако расходы также увеличились, и в 2024 году составили 40,2 триллиона рублей."В 2024-м, по оценкам ФНС, налоговые поступления в консолидированный бюджет достигли 55,6 триллиона рублей. Это на 18,9% больше, чем в 2023 году”, — заметил в беседе с изданием главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.Отмечается , что, несмотря на противодействие США, нефтегазовые доходы также значительно выросли и составили 11,1 триллиона рублей. Торговый баланс в 2024 году имел профицит в размере 53,8 миллиарда долларов. Важную роль в увеличении доходов сыграли химическая промышленность и сельское хозяйство.
https://1prime.ru/20250131/sanktsii-854578658.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша
Экономика, РОССИЯ, США
09:03 03.02.2025
 
Неожиданный результат: Россия снова удивила весь мир

Экономист Калманович: подход ФНС помог избежать эффекта от новых санкций США

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Новые санкции против энергетического и банковского секторов никак не отразились на доходах бюджета России, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, декабрь 2024 года стал рекордным месяцем для России с точки зрения доходов бюджета. В этом месяце страна заработала более четырех триллионов рублей, что является самым высоким показателем за всю историю. При этом доходы росли не только в нефтегазовом, но и в ненефтегазовом секторе.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета превысили нефтегазовые доходы более чем в два раза. Рост доходов был обусловлен эффективной работой налоговых органов и утилизационным сбором. Однако расходы также увеличились, и в 2024 году составили 40,2 триллиона рублей.
"В 2024-м, по оценкам ФНС, налоговые поступления в консолидированный бюджет достигли 55,6 триллиона рублей. Это на 18,9% больше, чем в 2023 году”, — заметил в беседе с изданием главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.
Отмечается , что, несмотря на противодействие США, нефтегазовые доходы также значительно выросли и составили 11,1 триллиона рублей. Торговый баланс в 2024 году имел профицит в размере 53,8 миллиарда долларов. Важную роль в увеличении доходов сыграли химическая промышленность и сельское хозяйство.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Орбан рассказал, в каком случае Венгрия ветирует санкции против России
31 января, 10:33
 
ЭкономикаРОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала