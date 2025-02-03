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Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса"

Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса" - 03.02.2025, ПРАЙМ

Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса"

Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва в жилом комплексе "Алые Паруса" в Москве... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T12:25+0300

2025-02-03T12:25+0300

2025-02-03T12:25+0300

происшествия

москва

общество

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва в жилом комплексе "Алые Паруса" в Москве. Об этом агентству РИА Новости в правоохранительных органах."Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу", - сказал собеседник агентства.Согласно данным открытых источников, Армения Саркисян был зарегистрирован в базе данных украинского сайта "Миротворец" с 2015 года, где его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".Ранее сообщалось, что в результате происшествия в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва неизвестного устройства в вестибюле здания.

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москва, общество