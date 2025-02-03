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Основатель добровольческого батальона погиб после взрыва в ЖК "Алые паруса"
Основатель добровольческого батальона погиб после взрыва в ЖК "Алые паруса" - 03.02.2025, ПРАЙМ
Основатель добровольческого батальона погиб после взрыва в ЖК "Алые паруса"
Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", скончался в больнице. Информацию предоставили... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T14:14+0300
2025-02-03T14:14+0300
2025-02-03T14:26+0300
происшествия
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смерть
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", скончался в больнице. Информацию предоставили правоохранительные органы агентству РИА Новости.В понедельник утром на северо-западе Москвы в ЖК "Алые паруса" произошел взрыв. Согласно предварительным данным, неустановленное взрывное устройство было заложено в лифтовом холле высотки. По информации правоохранительных органов, в результате взрыва погиб один человек, четверо человек пострадали. Среди пострадавших был Армен Саркисян, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В дальнейшем, по информации столичного главка СК, "несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении". "Он (Саркисян – ред.) умер", - сказал собеседник агентства.
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Происшествия, МОСКВА, Армен Саркисян, смерть, взрыв
Основатель добровольческого батальона погиб после взрыва в ЖК "Алые паруса"
Умер основатель добровольческого батальона в ДНР, раненый в ЖК "Алые паруса"
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", скончался в больнице. Информацию предоставили правоохранительные органы агентству РИА Новости.
В понедельник утром на северо-западе Москвы в ЖК "Алые паруса" произошел взрыв. Согласно предварительным данным, неустановленное взрывное устройство было заложено в лифтовом холле высотки. По информации правоохранительных органов, в результате взрыва погиб один человек, четверо человек пострадали. Среди пострадавших был Армен Саркисян, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В дальнейшем, по информации столичного главка СК, "несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении".
"Он (Саркисян – ред.) умер", - сказал собеседник агентства.
В жилом комплексе "Алые паруса" в Москве произошел взрыв, есть пострадавшие