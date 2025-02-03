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Сбербанк урегулировал более 24 тысяч проблемных кредитов

Сбербанк урегулировал более 24 тысяч проблемных кредитов - 03.02.2025, ПРАЙМ

Сбербанк урегулировал более 24 тысяч проблемных кредитов

Сбербанк в партнерстве с другими кредиторами по итогам 2024 года комплексно урегулировал уже более 24 тысяч кредитов на сумму 11,2 миллиарда рублей, что почти в | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T06:28+0300

2025-02-03T06:28+0300

2025-02-03T06:28+0300

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Сбербанк в партнерстве с другими кредиторами по итогам 2024 года комплексно урегулировал уже более 24 тысяч кредитов на сумму 11,2 миллиарда рублей, что почти в 4 раза больше, чем в 2023 году, рассказал РИА Новости директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов. "Если в 2023 году "Сбер" в партнерстве с другими кредиторами комплексно урегулировал 6,2 тысячи проблемных кредитов на сумму 2,9 миллиарда рублей, то по итогам 2024 года - уже более 24 тысяч на 11,2 миллиарда рублей. Это практически в 4 раза больше, чем в 2023 году", - сказал он. Кузнецов отметил, что чаще всего внутри сделок были беззалоговые кредиты, это около 76% объема, далее - кредитные карты с 19%, меньше всего залоговых кредитов (ипотек и автокредитов) - около 5%. "Мы прогнозируем, что в 2025 году количество сделок комплексного урегулирования достигнет 40 тысяч, а их объем составит 18 миллиардов рублей, то есть ожидается более чем шестикратный рост по сравнению с 2023 годом", - указал он. По итогам 2024 года было реструктурировано 300 тысяч кредитов на сумму 97 миллиардов рублей, что на 60% больше, чем годом ранее, отметил топ-менеджер.

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