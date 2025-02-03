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ЕС может ввести контрмеры на пошлины Трампа, заявил Шольц

ЕС может ввести контрмеры на пошлины Трампа, заявил Шольц - 03.02.2025, ПРАЙМ

ЕС может ввести контрмеры на пошлины Трампа, заявил Шольц

Европейский Союз, будучи сильным экономическим регионом, может и будет отвечать зеркально на возможное введение пошлин новой администрацией президента США... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T13:13+0300

2025-02-03T13:13+0300

2025-02-03T13:33+0300

экономика

германия

сша

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - ПРАЙМ. Европейский Союз, будучи сильным экономическим регионом, может и будет отвечать зеркально на возможное введение пошлин новой администрацией президента США Дональда Трампа, однако целью ЕС остаётся сотрудничество с США, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц в ходе неформальной встречи глав стран ЕС. "Мы будем активно обсуждать сотрудничество с США. И США, и Европа выигрывают от обмена товарами и услугами. Если таможенная политика сейчас усложнит этот процесс, это будет плохо как для США, так и для Европы. Ясно одно: как сильный экономический регион, мы можем сами определять свои условия и реагировать на пошлинную политику пошлинной политикой. Мы должны и будем это делать, но при этом наша перспектива и цель должны заключаться в том, чтобы действовать в направлении сотрудничества", - заявил Шольц, его выход к прессе транслировался на сайте Европейской комиссии.

https://1prime.ru/20250203/peskov-854629928.html

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германия, сша