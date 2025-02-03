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ЕС может ввести контрмеры на пошлины Трампа, заявил Шольц - 03.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕС может ввести контрмеры на пошлины Трампа, заявил Шольц
ЕС может ввести контрмеры на пошлины Трампа, заявил Шольц - 03.02.2025, ПРАЙМ
ЕС может ввести контрмеры на пошлины Трампа, заявил Шольц
Европейский Союз, будучи сильным экономическим регионом, может и будет отвечать зеркально на возможное введение пошлин новой администрацией президента США... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T13:13+0300
2025-02-03T13:33+0300
экономика
германия
сша
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - ПРАЙМ. Европейский Союз, будучи сильным экономическим регионом, может и будет отвечать зеркально на возможное введение пошлин новой администрацией президента США Дональда Трампа, однако целью ЕС остаётся сотрудничество с США, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц в ходе неформальной встречи глав стран ЕС. "Мы будем активно обсуждать сотрудничество с США. И США, и Европа выигрывают от обмена товарами и услугами. Если таможенная политика сейчас усложнит этот процесс, это будет плохо как для США, так и для Европы. Ясно одно: как сильный экономический регион, мы можем сами определять свои условия и реагировать на пошлинную политику пошлинной политикой. Мы должны и будем это делать, но при этом наша перспектива и цель должны заключаться в том, чтобы действовать в направлении сотрудничества", - заявил Шольц, его выход к прессе транслировался на сайте Европейской комиссии.
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германия, сша
Экономика, ГЕРМАНИЯ, США
13:13 03.02.2025 (обновлено: 13:33 03.02.2025)
 
ЕС может ввести контрмеры на пошлины Трампа, заявил Шольц

Шольц: ЕС может ввести контрмеры на пошлины Трампа, но сотрудничество в приоритете

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© Фото : European Union
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - ПРАЙМ. Европейский Союз, будучи сильным экономическим регионом, может и будет отвечать зеркально на возможное введение пошлин новой администрацией президента США Дональда Трампа, однако целью ЕС остаётся сотрудничество с США, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц в ходе неформальной встречи глав стран ЕС.
"Мы будем активно обсуждать сотрудничество с США. И США, и Европа выигрывают от обмена товарами и услугами. Если таможенная политика сейчас усложнит этот процесс, это будет плохо как для США, так и для Европы. Ясно одно: как сильный экономический регион, мы можем сами определять свои условия и реагировать на пошлинную политику пошлинной политикой. Мы должны и будем это делать, но при этом наша перспектива и цель должны заключаться в том, чтобы действовать в направлении сотрудничества", - заявил Шольц, его выход к прессе транслировался на сайте Европейской комиссии.
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