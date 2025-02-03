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Минобороны Словакии заявило, что страна против отправки военных на Украину

Минобороны Словакии заявило, что страна против отправки военных на Украину - 03.02.2025, ПРАЙМ

Минобороны Словакии заявило, что страна против отправки военных на Украину

Словакия не рассматривает отправку военных на Украину, заявил представитель оборонного ведомства страны Михал Бахратый после того, как министерство обороны... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T16:57+0300

2025-02-03T16:57+0300

2025-02-03T17:12+0300

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БРАТИСЛАВА, 3 фев - ПРАЙМ. Словакия не рассматривает отправку военных на Украину, заявил представитель оборонного ведомства страны Михал Бахратый после того, как министерство обороны республики получило запрос на отправку военных в миссию НАТО по Украине, которая базируется в Германии и Бельгии.Ранее партия SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, призвала главу министерства обороны республики Роберта Калиняка не допустить участие словацких солдат в миссии НАТО по поддержке Украины в области безопасности и обучения (NSATU). В партии заявили, что мероприятия НАТО, которые ведут к тому, что на территорию Украины могут быть отправлены военные альянса, не соответствуют интересам Словакии. "Мы хотим заверить наших партнеров по коалиции, что мы не думаем об отправке военных на Украину. После того, как министерство обороны остановило военную помощь Украине, как и большинство обучающих мероприятий украинских военных в Словакии, НАТО нас попросило об отправке шести сотрудников в рамках инициативы NSATU с ориентацией на информационные технологии в командования в немецкий Висбаден и бельгийский Монс", - сообщил Бахратый, его заявление приводит словацкое новостное агентство TASR. Бархатый заверил, что ни о какой отправке военных на Украину речи не идет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250130/slovakiya-854562846.html

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украина, словакия, нато