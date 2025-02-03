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СМИ узнали, почему администрация Байдена замедляла поставки Украине - 03.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали, почему администрация Байдена замедляла поставки Украине
СМИ узнали, почему администрация Байдена замедляла поставки Украине - 03.02.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, почему администрация Байдена замедляла поставки Украине
Оказание помощи Украине от США в последний год президентского срока Джо Байдена замедлялось не только из-за задержек одобрения в конгрессе, но и из-за страха... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T15:21+0300
2025-02-03T15:21+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Оказание помощи Украине от США в последний год президентского срока Джо Байдена замедлялось не только из-за задержек одобрения в конгрессе, но и из-за страха риска эскалации с РФ и обеспокоенности возможной нехваткой американских запасов, передает агентство Reuters со ссылкой на проведенное расследование. "В последний год срока президента Джо Байдена решения об основных поставках и оружии на Украине стопорились не только задержками конгресса в несколько месяцев, но также и внутренними дебатами о рисках эскалации с РФ, а также озабоченностью тем, достаточно ли запасов в арсеналах США", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, сложности добавляла хаотичность системы отслеживания поставляемых вооружений из США. Несколько американских официальных лиц связали в том числе отказ США от поставок тяжелых вооружений и дальнобойных ракет летом со страхом в связи с истощением американских запасов. Кроме того, агентство указывает, что к задержкам поставок оружия были причастны и проблемы на Украине. В том числе среди причин могли быть отсутствие в Киеве решения проблемы недостатка людей в ВСУ, низкого боевого духа и проблем с применением уже имеющегося западного оружия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша
Политика, УКРАИНА, США
15:21 03.02.2025
 
СМИ узнали, почему администрация Байдена замедляла поставки Украине

Reuters: США замедляли поставки Украине из-за страха эскалации с Россией

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Оказание помощи Украине от США в последний год президентского срока Джо Байдена замедлялось не только из-за задержек одобрения в конгрессе, но и из-за страха риска эскалации с РФ и обеспокоенности возможной нехваткой американских запасов, передает агентство Reuters со ссылкой на проведенное расследование.
"В последний год срока президента Джо Байдена решения об основных поставках и оружии на Украине стопорились не только задержками конгресса в несколько месяцев, но также и внутренними дебатами о рисках эскалации с РФ, а также озабоченностью тем, достаточно ли запасов в арсеналах США", - говорится в сообщении агентства.
Кроме того, сложности добавляла хаотичность системы отслеживания поставляемых вооружений из США.
Несколько американских официальных лиц связали в том числе отказ США от поставок тяжелых вооружений и дальнобойных ракет летом со страхом в связи с истощением американских запасов.
Кроме того, агентство указывает, что к задержкам поставок оружия были причастны и проблемы на Украине. В том числе среди причин могли быть отсутствие в Киеве решения проблемы недостатка людей в ВСУ, низкого боевого духа и проблем с применением уже имеющегося западного оружия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Верховная рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
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Вчера, 16:04
 
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