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ОПЕК+ исключил минэнерго США из вторичных источников для оценки нефтедобычи
ОПЕК+ исключил минэнерго США из вторичных источников для оценки нефтедобычи - 03.02.2025, ПРАЙМ
ОПЕК+ исключил минэнерго США из вторичных источников для оценки нефтедобычи
ОПЕК+ заменил в списке вторичных источников информации, используемых для оценки добычи нефти, данные минэнерго США и Rystad на данные Kpler, OilX и ESAI,... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T17:04+0300
2025-02-03T17:04+0300
2025-02-03T17:04+0300
энергетика
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ заменил в списке вторичных источников информации, используемых для оценки добычи нефти, данные минэнерго США и Rystad на данные Kpler, OilX и ESAI, говорится в официальном коммюнике альянса. "После тщательного анализа, проведенного секретариатом ОПЕК, комитет заменил Rystad Energy и управление энергетической информации (EIA) на Kpler, OilX и ESAI в качестве вторичных источников, используемых для оценки добычи сырой нефти и соответствия стран-участниц DoC (Декларации о сотрудничестве ОПЕК+ - ред.), с 1 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.
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сша, rystad energy
Энергетика, США, Rystad Energy
ОПЕК+ исключил минэнерго США из вторичных источников для оценки нефтедобычи
ОПЕК+ исключил минэнерго США и Rystad из вторичных источников оценки нефтедобычи
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ заменил в списке вторичных источников информации, используемых для оценки добычи нефти, данные минэнерго США и Rystad на данные Kpler, OilX и ESAI, говорится в официальном коммюнике альянса.
"После тщательного анализа, проведенного секретариатом ОПЕК, комитет заменил Rystad Energy и управление энергетической информации (EIA) на Kpler, OilX и ESAI в качестве вторичных источников, используемых для оценки добычи сырой нефти и соответствия стран-участниц DoC (Декларации о сотрудничестве ОПЕК+ - ред.), с 1 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.
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