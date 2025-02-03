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ОПЕК+ исключил минэнерго США из вторичных источников для оценки нефтедобычи

ОПЕК+ исключил минэнерго США из вторичных источников для оценки нефтедобычи - 03.02.2025, ПРАЙМ

ОПЕК+ исключил минэнерго США из вторичных источников для оценки нефтедобычи

ОПЕК+ заменил в списке вторичных источников информации, используемых для оценки добычи нефти, данные минэнерго США и Rystad на данные Kpler, OilX и ESAI,... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T17:04+0300

2025-02-03T17:04+0300

2025-02-03T17:04+0300

энергетика

сша

rystad energy

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ заменил в списке вторичных источников информации, используемых для оценки добычи нефти, данные минэнерго США и Rystad на данные Kpler, OilX и ESAI, говорится в официальном коммюнике альянса. "После тщательного анализа, проведенного секретариатом ОПЕК, комитет заменил Rystad Energy и управление энергетической информации (EIA) на Kpler, OilX и ESAI в качестве вторичных источников, используемых для оценки добычи сырой нефти и соответствия стран-участниц DoC (Декларации о сотрудничестве ОПЕК+ - ред.), с 1 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250130/opek-854559062.html

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сша, rystad energy