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ОПЕК+ исключил минэнерго США из вторичных источников для оценки нефтедобычи - 03.02.2025, ПРАЙМ
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ОПЕК+ исключил минэнерго США из вторичных источников для оценки нефтедобычи
ОПЕК+ исключил минэнерго США из вторичных источников для оценки нефтедобычи - 03.02.2025, ПРАЙМ
ОПЕК+ исключил минэнерго США из вторичных источников для оценки нефтедобычи
ОПЕК+ заменил в списке вторичных источников информации, используемых для оценки добычи нефти, данные минэнерго США и Rystad на данные Kpler, OilX и ESAI,... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T17:04+0300
2025-02-03T17:04+0300
энергетика
сша
rystad energy
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ заменил в списке вторичных источников информации, используемых для оценки добычи нефти, данные минэнерго США и Rystad на данные Kpler, OilX и ESAI, говорится в официальном коммюнике альянса. "После тщательного анализа, проведенного секретариатом ОПЕК, комитет заменил Rystad Energy и управление энергетической информации (EIA) на Kpler, OilX и ESAI в качестве вторичных источников, используемых для оценки добычи сырой нефти и соответствия стран-участниц DoC (Декларации о сотрудничестве ОПЕК+ - ред.), с 1 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.
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сша, rystad energy
Энергетика, США, Rystad Energy
17:04 03.02.2025
 
ОПЕК+ исключил минэнерго США из вторичных источников для оценки нефтедобычи

ОПЕК+ исключил минэнерго США и Rystad из вторичных источников оценки нефтедобычи

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ заменил в списке вторичных источников информации, используемых для оценки добычи нефти, данные минэнерго США и Rystad на данные Kpler, OilX и ESAI, говорится в официальном коммюнике альянса.
"После тщательного анализа, проведенного секретариатом ОПЕК, комитет заменил Rystad Energy и управление энергетической информации (EIA) на Kpler, OilX и ESAI в качестве вторичных источников, используемых для оценки добычи сырой нефти и соответствия стран-участниц DoC (Декларации о сотрудничестве ОПЕК+ - ред.), с 1 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
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ЭнергетикаСШАRystad Energy
 
 
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