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В WSJ рассказали о последствиях "глупейшей торговой войны" Трампа для США

В WSJ рассказали о последствиях "глупейшей торговой войны" Трампа для США - 03.02.2025, ПРАЙМ

В WSJ рассказали о последствиях "глупейшей торговой войны" Трампа для США

Введение пошлин в 25% на импорт из Канады и Мексики может привести к серьезным экономическим последствиям и вынудит партнеров США искать альтернативные рынки,... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T18:37+0300

2025-02-03T18:37+0300

2025-02-03T18:38+0300

экономика

дональд трамп

торговые войны

последствия

сша

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ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Введение пошлин в 25% на импорт из Канады и Мексики может привести к серьезным экономическим последствиям и вынудит партнеров США искать альтернативные рынки, пишет влиятельная американская газета Wall Street Journal. Газета в опубликованной на ее сайте редакционной статье назвала этот шаг администрации Трампа "глупейшей торговой войной в истории" и предупредила, что такая политика ударит по американским компаниям и спровоцирует ответные меры со стороны Оттавы и Мехико. "Трамп заявил, что тарифы приведут к новой "золотой эре" для США, но экономика уже ощущает их последствия, несмотря на то, что они еще даже не вступили в силу", – отмечает издание. WSJ указывает, что власти Канады и Мексики уже заявили о намерении ввести ответные пошлины. В Оттаве объявили о 25%-ных пошлинах на товары из США общей стоимостью 30 миллиардов канадских долларов, включая алкоголь, продукты питания, одежду и бытовую технику, с возможным расширением ограничений. Премьер-министр Джастин Трюдо также предупредил, что Канада может ограничить экспорт критически важных минералов в США. Газета подчеркивает, что пошлины США ударят и по энергетическим рынкам Северной Америки, которые тесно интегрированы. "Трамп фактически признал этот риск, установив 10%-ную пошлину на канадский экспорт нефти, но даже такой уровень тарифов создаст проблемы для американских нефтеперерабатывающих предприятий на Среднем Западе", – пишет WSJ. Кроме того, президент Национальной ассоциации производителей США Джей Тиммонс в беседе с изданием предупредил, что новые пошлины "подрывают глобальную конкурентоспособность американской промышленности" и могут нанести серьезный ущерб малому и среднему бизнесу, который не сможет оперативно найти альтернативных поставщиков. Издание делает вывод, что политика пошлин рискует ослабить экономику Канады и Мексики, которые в значительной степени зависят от американского рынка, но не обязательно приведет к рецессии в самих США. Однако последствия этой "торговой войны" будут серьезными и в долгосрочной перспективе могут привести к отказу партнеров США от зависимости от американской экономики. "Никакая страна или отрасль не застрахованы. Если Трамп считает тарифы не просто инструментом давления, но и экономически оправданной стратегией, это вынудит партнеров искать другие рынки сбыта. Как это поможет Америке – неясно. Так что да, "глупейшая торговая война" – звучит вполне справедливо, если не мягко сказано", – резюмирует Wall Street Journal.

https://1prime.ru/20250202/tramp-854615969.html

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дональд трамп, торговые войны, последствия, сша