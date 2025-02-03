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"Северсталь" сократила выпуск стали в 2024 году - 03.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Северсталь" сократила выпуск стали в 2024 году
"Северсталь" сократила выпуск стали в 2024 году - 03.02.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" сократила выпуск стали в 2024 году
"Северсталь" за 2024 год снизила выпуск стали на 8% по сравнению с показателем предшествующего года, до 10,38 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T11:05+0300
2025-02-03T11:05+0300
экономика
промышленность
северсталь
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" за 2024 год снизила выпуск стали на 8% по сравнению с показателем предшествующего года, до 10,38 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. "Производство чугуна снизилось на 11% год к году до 10,03 миллиона тонн на фоне проведения ремонта ДП-5, при этом производство стали снизилось на 8% год к году до 10,38 миллиона тонн", - говорится в релизе. Продажи металлопродукции за отчетный период составили 10,85 миллиона тонн, что на 1% выше уровня 2023 года. Реализация коммерческой стали (горячекатаный и сортовой прокат) выросла на 5% год к году, до 4,76 миллиона тонн, а продажи продукции с высокой добавленной стоимостью выросли на 7% год к году, до 5,62 миллиона тонн "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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промышленность, северсталь
Экономика, Промышленность, Северсталь
11:05 03.02.2025
 
"Северсталь" сократила выпуск стали в 2024 году

"Северсталь" в 2024 году снизила выпуск стали до 10,38 миллиона тонн

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Александр Коркка
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" за 2024 год снизила выпуск стали на 8% по сравнению с показателем предшествующего года, до 10,38 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
"Производство чугуна снизилось на 11% год к году до 10,03 миллиона тонн на фоне проведения ремонта ДП-5, при этом производство стали снизилось на 8% год к году до 10,38 миллиона тонн", - говорится в релизе.
Продажи металлопродукции за отчетный период составили 10,85 миллиона тонн, что на 1% выше уровня 2023 года. Реализация коммерческой стали (горячекатаный и сортовой прокат) выросла на 5% год к году, до 4,76 миллиона тонн, а продажи продукции с высокой добавленной стоимостью выросли на 7% год к году, до 5,62 миллиона тонн
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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