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Глава OpenAI заявил, не планирует судиться с китайским стартапом DeepSeek - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Глава OpenAI заявил, не планирует судиться с китайским стартапом DeepSeek
Глава OpenAI заявил, не планирует судиться с китайским стартапом DeepSeek - 03.02.2025, ПРАЙМ
Глава OpenAI заявил, не планирует судиться с китайским стартапом DeepSeek
Глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что не планирует судиться с китайским ИИ-стартапом DeepSeek. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T16:22+0300
2025-02-03T16:22+0300
openai
chatgpt
технологии
deepseek
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что не планирует судиться с китайским ИИ-стартапом DeepSeek. Ранее агентство Блумберг сообщало, что американская корпорация Microsoft и компания OpenAI, разработчик ChatGPT, проводят расследование несанкционированного сбора данных OpenAI, который, по их утверждениям, может быть связан с китайской компанией DeepSeek. "Нет, у нас сейчас нет планов судиться с DeepSeek. Мы просто продолжим... лидировать в мире по возможностям моделей - думаю, что это хорошо сработает", - передает слова Альтмана агентство France Presse. Кроме того, Альтман заявил, что рад иметь еще одного конкурента в лице DeepSeek, а также похвалил модель, назвав ее впечатляющей.Ранее источники сообщили изданию Wired, что внутри OpenAI сложилось мнение, что на фоне массовых обсуждений DeepSeek компания должна стать более эффективной, иначе она рискует отстать от своего нового конкурента. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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openai, chatgpt, технологии, deepseek
OpenAI, ChatGPT, Технологии, DeepSeek
16:22 03.02.2025
 
Глава OpenAI заявил, не планирует судиться с китайским стартапом DeepSeek

Альтман: сейчас нет планов судиться с DeepSeek

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что не планирует судиться с китайским ИИ-стартапом DeepSeek.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что американская корпорация Microsoft и компания OpenAI, разработчик ChatGPT, проводят расследование несанкционированного сбора данных OpenAI, который, по их утверждениям, может быть связан с китайской компанией DeepSeek.
"Нет, у нас сейчас нет планов судиться с DeepSeek. Мы просто продолжим... лидировать в мире по возможностям моделей - думаю, что это хорошо сработает", - передает слова Альтмана агентство France Presse.
Кроме того, Альтман заявил, что рад иметь еще одного конкурента в лице DeepSeek, а также похвалил модель, назвав ее впечатляющей.
Ранее источники сообщили изданию Wired, что внутри OpenAI сложилось мнение, что на фоне массовых обсуждений DeepSeek компания должна стать более эффективной, иначе она рискует отстать от своего нового конкурента.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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