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Володин отметил рост товарооборота России и Индии - 03.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250203/tovarooborot-854627149.html
Володин отметил рост товарооборота России и Индии
Володин отметил рост товарооборота России и Индии - 03.02.2025, ПРАЙМ
Володин отметил рост товарооборота России и Индии
За 10 месяцев 2024 года товарооборот РФ и Индии увеличился на 15%, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T11:13+0300
2025-02-03T11:13+0300
экономика
россия
индия
товарооборот
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев - ПРАЙМ. За 10 месяцев 2024 года товарооборот РФ и Индии увеличился на 15%, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с председателем Совета штатов парламента, вице-президентом Республики Джагдипом Дханкхаром. "За последние 5 лет двусторонний товарооборот увеличился в пять раз и продолжает расти: с января по ноябрь 2024 года увеличился на 15%. За счет этого выигрывают наши граждане и наши страны", - сказал Володин. Он отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров РФ в Азии. Также делегация депутатов Госдумы во главе с Володиным присутствовала на заседании Народной палаты парламента Индии. Индийские парламентарии горячо приветствовали российских коллег. Председатель Госдумы находится в Индии с официальным визитом по приглашению спикера Народной палаты парламента Ома Бирлы. Запланированы встречи Володина с руководством республики. Также будут обсуждаться вопросы российско-индийского сотрудничества в экономической, социально-культурной, образовательной и технологической сферах, дальнейшее развитие межпарламентского диалога.
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россия, индия, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, товарооборот
11:13 03.02.2025
 
Володин отметил рост товарооборота России и Индии

Володин: за 10 месяцев 2024 года товарооборот России и Индии увеличился на 15%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев - ПРАЙМ. За 10 месяцев 2024 года товарооборот РФ и Индии увеличился на 15%, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с председателем Совета штатов парламента, вице-президентом Республики Джагдипом Дханкхаром.
"За последние 5 лет двусторонний товарооборот увеличился в пять раз и продолжает расти: с января по ноябрь 2024 года увеличился на 15%. За счет этого выигрывают наши граждане и наши страны", - сказал Володин.
Он отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров РФ в Азии.
Также делегация депутатов Госдумы во главе с Володиным присутствовала на заседании Народной палаты парламента Индии. Индийские парламентарии горячо приветствовали российских коллег.
Председатель Госдумы находится в Индии с официальным визитом по приглашению спикера Народной палаты парламента Ома Бирлы.
Запланированы встречи Володина с руководством республики. Также будут обсуждаться вопросы российско-индийского сотрудничества в экономической, социально-культурной, образовательной и технологической сферах, дальнейшее развитие межпарламентского диалога.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
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10:14
 
ЭкономикаРОССИЯИНДИЯтоварооборот
 
 
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