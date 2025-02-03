https://1prime.ru/20250203/tovarooborot-854627149.html

Володин отметил рост товарооборота России и Индии

Володин отметил рост товарооборота России и Индии - 03.02.2025, ПРАЙМ

Володин отметил рост товарооборота России и Индии

За 10 месяцев 2024 года товарооборот РФ и Индии увеличился на 15%, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T11:13+0300

2025-02-03T11:13+0300

2025-02-03T11:13+0300

экономика

россия

индия

товарооборот

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев - ПРАЙМ. За 10 месяцев 2024 года товарооборот РФ и Индии увеличился на 15%, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с председателем Совета штатов парламента, вице-президентом Республики Джагдипом Дханкхаром. "За последние 5 лет двусторонний товарооборот увеличился в пять раз и продолжает расти: с января по ноябрь 2024 года увеличился на 15%. За счет этого выигрывают наши граждане и наши страны", - сказал Володин. Он отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров РФ в Азии. Также делегация депутатов Госдумы во главе с Володиным присутствовала на заседании Народной палаты парламента Индии. Индийские парламентарии горячо приветствовали российских коллег. Председатель Госдумы находится в Индии с официальным визитом по приглашению спикера Народной палаты парламента Ома Бирлы. Запланированы встречи Володина с руководством республики. Также будут обсуждаться вопросы российско-индийского сотрудничества в экономической, социально-культурной, образовательной и технологической сферах, дальнейшее развитие межпарламентского диалога.

https://1prime.ru/20250203/indiya-854624428.html

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россия, индия, товарооборот