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"Боль уже начинается". СМИ рассказали, как Трамп ударил по США

"Боль уже начинается". СМИ рассказали, как Трамп ударил по США - 03.02.2025, ПРАЙМ

"Боль уже начинается". СМИ рассказали, как Трамп ударил по США

Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая уже навредили самим США, пишет газета Wall Street Journal. | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T09:19+0300

2025-02-03T09:19+0300

2025-02-03T09:24+0300

политика

сша

мировая экономика

дональд трамп

пошлины

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая уже навредили самим США, пишет газета Wall Street Journal. "Президент Трамп признал в воскресенье, что его масштабные тарифы в отношении Мексики и Канады могут причинить "некоторую боль", но в конечном счете приведут к новому "золотому веку". Очень мило с его стороны обещать блестящее будущее, когда боль уже начинается, а пошлины до вторника еще даже не вступят в силу", — говорится в статье.Как отмечает WSJ, политика Трампа несет пагубные действия для страны независимо от того, хочет этого президент или нет.Помимо этого, "сокрушительный удар по Мексике и Канаде" свидетельствует о том, что ни одна страна или отрасль не находятся в безопасности, пишет газета.По мнению WSJ подобные действия Трампа заставят переосмыслить зависимость от американского рынка как друзей США, так и их врагов. Исход таких событий предсказать сложно.Ранее сообщалось, что пошлины будут составлять 25 процентов против всех канадских товаров, за исключением энергоресурсов, на которые будет установлена ставка в 10 процентов. Аналогичные пошлины в размере 25 процентов будут введены на товары из Мексики. В отношении товаров из Китая пошлины будут составлять 10 процентов, дополнительно к уже действующим пошлинам на китайский импорт в США.

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сша, мировая экономика, дональд трамп, пошлины