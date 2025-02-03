https://1prime.ru/20250203/tramp-854631989.html
"Мир с ног на голову". В Европе обсуждают деятельность Трампа
"Мир с ног на голову". В Европе обсуждают деятельность Трампа - 03.02.2025, ПРАЙМ
"Мир с ног на голову". В Европе обсуждают деятельность Трампа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом неформального саммита стран ЕС встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Как сообщил Орбан,... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T13:53+0300
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БУДАПЕШТ, 3 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом неформального саммита стран ЕС встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Как сообщил Орбан, совместно с Рютте они обсудили последние действия президента США Дональда Трампа."День в Брюсселе начался с генеральным секретарем НАТО. Нам есть что обсудить: прошло всего 14 дней после инаугурации президента Трампа, а он уже перевернул мир с ног на голову", - написал Орбан в соцсети Facebook* , разместив фотографию с Рютте. Орбан также подчеркнул цели Венгрии: стране важно "стать победителем перемен, даже если брюссельским бюрократам это не нравится". В декабре команда избранного президента США Дональда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать установленный сейчас показатель в 2%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ес, нато, европа, венгрия, марк рютте, виктор орбан, сша, дональд трамп
Политика, ЕС, НАТО, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Марк Рютте, Виктор Орбан, США, Дональд Трамп
"Мир с ног на голову". В Европе обсуждают деятельность Трампа
Орбан и Рютте на встрече обсудили идеи Трампа с момента инаугурации
БУДАПЕШТ, 3 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом неформального саммита стран ЕС встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Как сообщил Орбан, совместно с Рютте они обсудили последние действия президента США Дональда Трампа.
"День в Брюсселе начался с генеральным секретарем НАТО. Нам есть что обсудить: прошло всего 14 дней после инаугурации президента Трампа, а он уже перевернул мир с ног на голову", - написал Орбан в соцсети Facebook* , разместив фотографию с Рютте.
Орбан также подчеркнул цели Венгрии: стране важно "стать победителем перемен, даже если брюссельским бюрократам это не нравится".
В декабре команда избранного президента США Дональда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать установленный сейчас показатель в 2%.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
ЕС может ввести контрмеры на пошлины Трампа, заявил Шольц