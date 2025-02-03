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"Мир с ног на голову". В Европе обсуждают деятельность Трампа

"Мир с ног на голову". В Европе обсуждают деятельность Трампа - 03.02.2025, ПРАЙМ

"Мир с ног на голову". В Европе обсуждают деятельность Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом неформального саммита стран ЕС встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Как сообщил Орбан,... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T13:53+0300

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БУДАПЕШТ, 3 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом неформального саммита стран ЕС встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Как сообщил Орбан, совместно с Рютте они обсудили последние действия президента США Дональда Трампа."День в Брюсселе начался с генеральным секретарем НАТО. Нам есть что обсудить: прошло всего 14 дней после инаугурации президента Трампа, а он уже перевернул мир с ног на голову", - написал Орбан в соцсети Facebook* , разместив фотографию с Рютте. Орбан также подчеркнул цели Венгрии: стране важно "стать победителем перемен, даже если брюссельским бюрократам это не нравится". В декабре команда избранного президента США Дональда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать установленный сейчас показатель в 2%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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ес, нато, европа, венгрия, марк рютте, виктор орбан, сша, дональд трамп