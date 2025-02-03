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Трамп предложил Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы

Трамп предложил Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы - 03.02.2025, ПРАЙМ

Трамп предложил Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы

США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь, заявил в... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T22:28+0300

2025-02-03T22:28+0300

2025-02-03T22:29+0300

экономика

сша

редкоземельные элементы

помощь украине

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ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. "Мы рассчитываем заключить сделку с ними... Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам, и они готовы их предоставить", – сказал Трамп журналистам, выступая в Овальном кабинете, При этом он подчеркнул, что Вашингтон также требует от Европы увеличить объемы финансирования поддержки Украины, чтобы "уравнять" их с вложениями США. "Мы вложили в помощь Украине почти на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Они должны платить хотя бы столько же, а на самом деле – намного больше", – добавил американский лидер. Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.

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сша, редкоземельные элементы, помощь украине