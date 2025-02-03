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Трамп предложил Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы - 03.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп предложил Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы
Трамп предложил Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы - 03.02.2025, ПРАЙМ
Трамп предложил Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы
США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь, заявил в... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T22:28+0300
2025-02-03T22:29+0300
экономика
сша
редкоземельные элементы
помощь украине
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ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. "Мы рассчитываем заключить сделку с ними... Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам, и они готовы их предоставить", – сказал Трамп журналистам, выступая в Овальном кабинете, При этом он подчеркнул, что Вашингтон также требует от Европы увеличить объемы финансирования поддержки Украины, чтобы "уравнять" их с вложениями США. "Мы вложили в помощь Украине почти на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Они должны платить хотя бы столько же, а на самом деле – намного больше", – добавил американский лидер. Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.
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сша, редкоземельные элементы, помощь украине
Экономика, США, редкоземельные элементы, помощь Украине
22:28 03.02.2025 (обновлено: 22:29 03.02.2025)
 
Трамп предложил Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы

Трамп: США хотят получить редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.
"Мы рассчитываем заключить сделку с ними... Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам, и они готовы их предоставить", – сказал Трамп журналистам, выступая в Овальном кабинете,
При этом он подчеркнул, что Вашингтон также требует от Европы увеличить объемы финансирования поддержки Украины, чтобы "уравнять" их с вложениями США.
"Мы вложили в помощь Украине почти на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Они должны платить хотя бы столько же, а на самом деле – намного больше", – добавил американский лидер.
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Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.
 
ЭкономикаСШАредкоземельные элементыпомощь Украине
 
 
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